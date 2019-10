Berlin 1964. Drei Jahre nach dem Bau der Mauer kommt ein junger, überzeugter Kommunist in die DDR. Der Engländer John Green, aufgewachsen in einem kommunistischen Elternhaus, will die Welt sehen und der Nachkriegsenge seiner Heimatstadt Coventry entfliehen. Er studiert an der Filmhochschule Potsdam, zusammen mit anderen jungen Menschen aus der ganzen Welt, die wie er an den realen Sozialismus glauben.