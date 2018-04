Erdbeerium - Die Früchtchen der Familie Dahl

Ein Unternehmen mit Geschichte

Robert Dahl ist Inhaber des Unternehmens "Karls 1921", das er heute zusammen mit seiner Schwester Ulrike und seiner Frau Stefanie führt. Der gelernte Obstbauer hat das Erdbeerimperium nach der Wende aufgebaut. Seine Entstehung ist eng mit der Familiengeschichte verbunden.

Roberts Großvater Karl Dahl kaufte im Jahr 1921 einen Obst- und Gemüsehof in Mecklenburg-Vorpommern und bot seine Waren auf den Wochenmärkten der Umgebung an. Nach dem Zweiten Weltkrieg floh er mit seiner Frau Frieda und den fünf Kindern vor der Roten Armee nach Schleswig-Holstein, beackerte erneut die Felder und wurde Erdbeerlieferant für die Marmeladenfabrik Schwartau.

Nach Karls Tod übernahm sein Sohn Karl Heinz den Betrieb. Über viele Jahre lief das Geschäft gut. Doch dann kam das Jahr 1989. Der Marmeladenhersteller bekam seine Beeren nun viel günstiger aus Polen und Karl Heinz war über Nacht seinen einzigen Kunden los. Doch bald hatte er eine neue Geschäftsidee. Auf einem Foto vom Tennisturnier in Wimbledon, das seine Tochter vom Schüleraustausch aus London mitgebracht hatte, entdeckte er eine Verkaufsbude in Erdbeerform. Er beauftragte einen Bootsbauer in der Umgebung, diese Erdbeerhäuschen nachzubauen und begann kurz darauf mit dem Direktverkauf seiner Früchte.

Sohn Robert war damals Anfang 20 und hatte seine Lehre zum Obstbauer beendet. Weil viele Erntehelfer auf dem elterlichen Hof aus Polen kamen, ging er für ein Jahr in das Land, um die Sprache zu lernen. In dieser Zeit machte sein Vater ihm den Vorschlag, in Mecklenburg-Vorpommern, in der Nähe des damaligen Obst- und Gemüsehofs von Opa Karl, einen Beerenobstbetrieb aufzubauen. Mit einem günstigen Gründerkredit kaufte er einen 10 Hektar großen Acker, einen Trecker, eine Pflanzmaschine und baute Erdbeeren an.

Bauernhof und Freizeitpark Bildrechte: Karls Markt OHG Im Sommer 1993 wurde die erste Ernte entlang der Straße aus den Erdbeerbuden verkauft und fand reißenden Absatz. In einem Hofladen wurden zusätzlich Köstlichkeiten aus der Umgebung angeboten: frisch gemosteter Apfelsaft, Kartoffeln, Mettwurst ... Auch als die Ernte längst vorbei war, kamen weiterhin die Kunden. Der Hof von Robert Dahl florierte und entwickelte sich zu einem der größten Bauernmärkte Deutschlands. In Erinnerung an Opa Karl gab Robert Dahl dem Unternehmen 2001 den Namen "Karls 1921". Und feierte zugleich das 80-jährige Firmenjubiläum.

Schöne bunte Erdbeerwelt

Erdbeermarmelade, Erdbeergummibärchen, Erdbeerseife, Erdbeer-Turnbeutel, Erdbeerkrawatte: 15.000 Artikel rund um Erdbeeren werden bei Karls angeboten – vor Ort und im Onlineshop. Die Erlebnislandschaften locken mit unzähligen Attraktionen – vom Kinderbauernhof über die Kreativscheune bis zur Eisskulpturenausstellung. Damit der Laden auch gut läuft, werden die Mitarbeiter regelmäßig geschult – in der firmeneigenen Karls Academy, die Roberts Schwester Ulrike leitet. Die Fortbildungen heißen "Herz-Eroberer-Schulung", "Glückspilz-Schulung" und "Goldstück-Schulung". Besucher und Kunden nennt Ulrike Dahl "Fans", die Mitarbeiter werden "Karlsianer" genannt.

Fruchtsaftgummi-Manufaktur Bildrechte: Karls Markt OHG Sechs Adjektive beschreiben laut Robert Dahl den Markenkern von Karls: familiär, authentisch, kreativ, großzügig, liebevoll und augenzwinkernd. Sie sind das Resultat einer überstandenen Sinnkrise, die den erfolgreichen Unternehmer 2011 erfasste. Obwohl es wirtschaftlich gut lief, war der Betrieb ein bisschen aus den Fugen geraten. Man bot an, was die Kunden kauften. Die Dahls holten sich professionelle Hilfe von einer Werbeagentur und wagten einen Neuanfang. Als Ergebnis entstanden die Manufakturen, in denen handgemachte Produkte gefertigt werden: Marmelade, Kaffee, Bonbons und vieles mehr. Inzwischen sei ihnen gelungen, was sie sich damals vorgenommen haben: aus Karls ein Unternehmen zu machen, das ihnen selbst gefällt.

Über die Jahre wurden auch Journalisten auf das Unternehmen aufmerksam. Ein besonders wohlwollender Artikel erschien im Februar 2015 in dem Wirtschaftsmagazin brand eins mit der Überschrift: "Der Apple unter den Erdbeeren". Weniger wohlwollend hingegen war drei Jahre zuvor ein Artikel in der Tageszeitung taz. Der Titel: "Unerträgliche Erdbeer-Nazis". Darin wurden unter anderem die Arbeitsbedingungen in den Verkaufsbuden und die Bezahlung angeprangert. Robert Dahl bereitete der Artikel zunächst Bauchschmerzen, er versuchte den Redakteur zu kontaktieren, ließ die Sache dann aber auf sich beruhen.

Für die Zukunft hat Robert Dahl noch viele neue Ideen. In Elstal bei Berlin entsteht auf dem 71 Hektar großen Areal der ehemaligen Löwenkaserne ein großer Freizeitpark mit Badesee, Erlebnisbereich und Unterkünften für bis zu 2000 Menschen. 100 Millionen Euro will das Unternehmen in das Projekt "Erdbeerland" stecken. Nach Wunsch des Firmenchefs soll der erste Teil 2021 eröffnet werden, weil das Familienunternehmen dann seinen 100. Geburtstag feiert.