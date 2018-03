Mit über 80 Jahren ist Sigurd Wolf der älteste aktive Stuhlbauer in Rabenau. Würde es in seiner Werkstatt nicht nach frisch bearbeitetem Holz riechen, man könnte glauben, man sei im Rabenauer Stuhlbaumuseum. Im Maschinenraum stehen unter anderem eine Zapfmaschine, eine sogenannte Langlochbohrmaschine und eine doppelspindlige Fräsmaschine von 1930. So eine Maschine bekäme man heute nicht mehr, erklärt der Meister. 1960 hat Sigurd Wolf die elterliche Werkstatt übernommen, da hatte er gerade erst seinen Meisterbrief erhalten. Er hatte schon früh seine Eltern verloren, doch der Großvater, der eigentlich Landwirt war, weckte sein Interesse fürs Holzhandwerk. Schon als Lehrling hat Sigurd Wolf seinen ersten historischen Stuhl, einen Rabenauer Eckstuhl nachgebaut.

Wolfsche Stühle finden sich heute in vielen historischen Gebäuden, zum Beispiel in der Burg Mildenstein, in der Dresdner Semperoper und in der Frauenkirche. Auch die britische Königin hat schon auf Stühlen aus Rabenau gesessen. Als sie Anfang der 90er-Jahre nebst ihrem Prinzgemahl zu einem Versöhnungsgottesdienst in die Dresdener Kreuzkirche kam, hat Sigurd Wolf eigens ein paar Stühle für den hohen Besuch gefertigt.