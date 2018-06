"Die Tochter der Terroristin"

Weg in den Untergrund

Jutta M. wurde mit Anfang 20 politisch aktiv. Sie beteiligte sich an Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und engagierte sich im Hamburger Verein "Rote Hilfe". Ab 1974 war sie im "Komitee gegen Folter an politischen Gefangenen in der BRD" aktiv. Hier lernte sie auch viele der späteren RAF-Mitglieder kennen, darunter Susanne Albrecht, Silke Maier-Witt, Elisabeth van Dyck und Ralf Friedrich. Jutta M. sah einen "neuen Faschismus" in Deutschland aufziehen und wollte handeln.

Mein Leben ging nur da lang. Ich musste unbedingt etwas gegen den Staat unternehmen, der Ulrike Meinhof ermordet hat. Das war für mich keine Frage. Da ging nicht mehr Wort, da ging nur noch Tat. Jutta M., ehemaliges RAF-Mitglied

Nach dem Attentat auf den Vorstandssprecher der Dresdner Bank Jürgen Ponto am 30. Juli 1977 ging Jutta M. ganz in den Untergrund. Vierzehn Jahre lang wussten ihre Familie und ihre Tochter nicht, wo sie sich aufhält und ob sie überhaupt noch lebt.

"Big Raushole"

Fahndungsfotos Bildrechte: dpa Der zweiten Generation der RAF, zu der Jutta M. gehörte, ging es vor allem darum, die inhaftierten Mitglieder der ersten RAF-Generation freizupressen. Die Führungsriege um Bader und Meinhof saß seit Sommer 1972 in Haft. "Big Raushole" nannten sie ihr Ziel. 1977 startete die RAF die "Offensive 77" genannte Anschlagsserie, die in den Aktivitäten des "Deutschen Herbsts" ihren traurigen Höhepunkt erreichte.



Nach eigenen Angaben erledigte Jutta M. während ihrer Zeit in der RAF im Wesentlichen Zuarbeiten, legte Depots an, verbrachte Geld, Waffen und Papiere in konspirative Verstecke oder holte diese ab. Vierzehn Tage nach ihrer offiziellen Aufnahme in die RAF bekam sie eine Waffe. Sie dann wirklich zu benutzen, das habe sie aber nicht gekonnt.

Bürgerliches Leben in der DDR

Im Juni 1990 sorgte eine Meldung für Aufruhr: zehn ehemalige RAF-Mitglieder wurden in der DDR verhaftet, darunter auch Jutta M. In Schwedt an der Oder hatte sie fast zehn Jahre lang ein bürgerliches Leben geführt und eine zweite Familie gegründet.

1980 hatte die Stasi eine Gruppe von acht RAF-Aussteigern aufgenommen, zwei weitere 1982. Ausgestattet mit neuen Identitäten lebten sie im Osten Deutschlands. Nach dem Fall der Mauer wurden sie enttarnt.

Dass ihre Mutter wieder aufgetaucht ist, erfuhr Claudia M. aus den Medien. Im Besucherraum des Gefängnisses konnten sie sich das erste Mal wieder sehen. Claudia M. empfand es als eine Art Befreiung "dann die Mutter im Arm zu halten. Oder andersherum, dass die Mutter einen endlich selbst mal in den Armen hält."

Jutta M. war ihre Tochter sofort ganz vertraut, obwohl sie eigentlich nichts von ihr wusste. Die Annährung war dennoch schwer. Für Claudia M. war es ein Schock zu erfahren, dass sie eine Schwester hat und dass ihre Mutter "all ihre Liebe und Fürsorge diesem Kind zuteil kommen lassen konnte."

Die Fragen der Tochter

Eine Zeit lang war Jutta M. in Hamburg inhaftiert. Ihre Tochter besuchte sie regelmäßig, auch wenn ihr diese Besuche schwer fielen. Sie stellte viele Fragen und ihre Mutter ließ es zu. Immer wieder fragte Claudia M., warum ihre Mutter sie verlassen hatte. In der Auseinandersetzung mit der Tochter veränderte sich die Sicht von Jutta M.

Aus meiner Wahrnehmung hatte ich ja gar nicht sie persönlich verlassen, sondern ich musste unbedingt diese politischen Geschichten erledigen. Und ich habe sie nicht verlassen, weil ich sie nicht mehr wollte oder weil ich sie nicht mochte. […] Und es ist natürlich so: ich habe sie verlassen, es kann ja gar nicht anders sein. Ich hab ja was anderes gemacht. Ich war nicht da. Jutta M., ehemaliges RAF-Mitglied

Jutta M. wurde 1992 wegen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Schleyer-Entführung und dem Mordanschlag auf NATO-Oberbefehlshaber Alexander Haig zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Dank der Kronzeugenregelung erhielt sie eine relativ milde Strafe. Die meiste Zeit war sie Freigängerin und konnte sich tagsüber um ihre zweite, noch kleine Tochter kümmern.

Claudia M. hat ihrer Mutter noch nicht ganz verziehen, auch wenn sie es sich wünschen würde.

Und ich weiß nicht, ob ich irgendwann an dem Punkt bin und sagen kann: ich habe ihr verziehen. Das ist nicht weg. Da sind noch ganz viele Fragen offen. Claudia M., Tochter von Jutta M.

Über die Autorin Rosvita Krausz, geboren 1945 in Potsdam, studierte Germanistik in Hamburg und besuchte die NDR-Rundfunkschule bei Axel Eggebrecht. Als Feature-Autorin ist sie für ihre langen Recherchen bekannt. Sie versucht immer, sich der Wahrheit von vielen Perspektiven zu nähern. Ihre Stücke erzählen von Außenseitern, Grenzgängern und Traumatisierten. Rosvita Krausz lebt und arbeitet als freie Rundfunkautorin in Hamburg. Ihre jüngstes Feature "Vogelfrei - Leben mit Personenschutz" entstand 2018 für den Deutschlandfunk.