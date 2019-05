In den Asservatenblocks liegen hinter großen Glasschaufenstern Tausende von Brillen, Schuhen, Kinderkleidchen, Taschen, Koffern und Zyklon B-Dosen, Beweise eines Massenmordes, dessen Spuren die Täter restlos verwischen wollten. Hunderttausende Gegenstände lies die SS bei ihrer Flucht 1945 zurück, Kleidung, Bruchbänder, Prothesen und anderen Habseligkeiten. Sie lagerten in einem Barackenabschnitt von Birkenau namens "Kanada".

Dieses Jahr konservieren wir 30 Prothesen und Korsagen. In der Sammlungsabteilung haben wir davon 470 Stück, weil die Objekte, die wir bearbeiten, die es in der Sammlungsabteilung gibt, die es im Archiv gibt, das sind Mengen.

110.000 Paar Schuhe, etwa 4.000 Koffer und 12.000 Emaillewaren sind Teil der Sammlung in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Christin Rosse erzählt von gestrickten Babyschuhen und von Briefen, deren Fragmente sie zusammengefügt hat. Löchrige Löffel, sogar abgenutzte Zahnbürsten erhalten die Konservatoren so, wie sie gefunden wurden. Jedes Stück legt Zeugnis ab, erzählt eine eigene Geschichte.

Koffer von Wilma Bass in der Konservatorischen Werkstatt der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Bildrechte: RBB/Maria Ossowski

Das Gepäckstück gehörte Wilma Bass, geboren in Prag, 1944 nach Auschwitz deportiert. Es ist das Einzige was von ihr geblieben ist, außer einem Foto. In Erinnerung an Wilma Bass und die anderen Ermordeten soll der Koffer erhalten bleiben. Aber braucht es diese Mühe? Ist ein vielfach konservierter Koffer noch authentisch?



Der italienische Chemiker Primo Levi (1919-1987), einer der wenigen Überlebenden des KZ Auschwitz III Monowitz, schreibt in seinem autobiografischen Bericht "Ist das ein Mensch?":