Pulse of Europe - Schlägt er noch?

Wie europäische Zusammenarbeit gut funktioniert, das kann man beim Prix Europa erleben, dem größten europäischen Festival für Fernseh-, Hörfunk- und Online-Produktionen. Peter Leonard Braun, der den Wettbewerb 1987 ins Leben gerufen hat, war der direkte und ehrliche Austausch der Programmacher aus den verschiedenen Ländern von Anfang an wichtig. "Changing Europe!" heißt das Motto beim Prix Europa seit zwei Jahren. Festivaldirektorin Susanne Hoffmann sieht es als Aufforderung an die Medienmacher, die Veränderungen in Europa bewusst mitzugestalten.

Wie europäische Politik gestaltet wird, können Besucher in der interaktiven Dauerausstellung "Erlebnis Europa" erfahren, die seit Mai 2016 am Brandenburger Tor zu sehen ist.

An zahlreichen Medientischen können sie sich über die Europäische Union informieren, im 360° Kino haben sie die Möglichkeit virtuell an einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments teilzunehmen. Susanne Bade, die fürs Europäische Parlament arbeitet, findet das viel interessanter, als einfach nur eine Broschüre zu lesen. Die Besucherzahlen geben ihr Recht. Mehr als 220.000 Menschen haben die Ausstellung schon gesehen.

Da hat "Pulse of Europe" noch Einiges zu tun, um mehr Menschen für die Europäische Idee zu begeistern. Eine Deutsch-Polin, die sich bei der Bewegung engagiert, erzählt, dass Europa für sie Teil ihrer Identität sei. Eine junge Frau, die mit ihrer Familie während des Krieges aus Jugoslawien nach Deutschland kam, sieht es als ihre Pflicht, Europa nun etwas zurückzugeben. Eine Unterstützerin von "Pulse of Europe", die schon 1952 als Siebenjährige die Europäische Schule in Luxemburg besuchte, begründet ihr Engagement bei der pro-europäischen Bürgerbewegung so: