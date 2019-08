Dokumentation Fluchtweg übers Bruderland

In den 70er- und 80er-Jahren intensivierte sich die Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Staatsicherheit der DDR und der bulgarischen Staatssicherheit. DDR-Bürger unter Fluchtverdacht seien oft tagelang beobachtete wurden, erklärt der Historiker Momchil Metodiev.

Doch es wurde auf den Moment gewartet, wo sie den tatsächlichen Fluchtversuch unternommen haben, um sie auf frischer Tat zu fassen. Momchil Metodiev, Historiker

Mit Goldkettchen über die Europastraße

Kurort Sonnenstrand Bildrechte: Verlag Septemvri, Sofia 1982 Zehn Tage verbringen Hendrik und sein Freund einen scheinbar unbeschwerten Urlaub im Kurort Sonnenstrand. Am 3. Oktober 1988 brechen sie um 6:30 Uhr auf. An der Rezeption des Hotels sagen sie, dass sie im Gebirge spazieren gehen wollen. Sie nehmen nichts mit, außer je einer Flasche Wasser. Mit Goldkettchen und schicker Kleidung tarnen sie sich als vermeintliche Westdeutsche. Hendrik Voigtländer hat seinen DDR-Personalausweis in die Unterhose eingenäht.

Die Europastraße, von der Hendrik geträumt hat, sie sei ein vierspuriger Highway, erweist sich als bessere Landstraße. Kein Türke fährt hier vorbei. Als nach drei Stunden aus Richtung Burgas ein Bus der bulgarischen Armee kommt, halten sie ihn an und steigen ein. Nach 20 Kilometern passieren sie ungehindert ein Grenzhäuschen. Hendrik freut sich schon, doch nach wenigen Meter fährt der Busfahrer rechts ran.

Der Grenzer Stoyan hat an jenem 3. Oktober Dienst. Er ist in der kleinen Grenzstadt Malko Tarnovo aufgewachsen und kennt die Umgebung wie seine Westentasche. Mit dem Jeep fährt er die Grenzzone ab. Als er ein Signal bekommt, eilt er zum Einsatz: 13 Kilometer von der Grenze entfernt, in der Nähe des Dorfes Balgari, so der Vermerk in den Akten. Bei Hendriks Freund finden die Grenzer den DDR-Personalausweis.

Mit Säcken über dem Kopf werden die Flüchtlinge nach Burgas ins Gefängnis gefahren. Stoyan, der ehemalige Grenzsoldat, bestätigt das. Man habe denen Säcke über den Kopf gezogen, damit sie sich nicht orientieren konnten. Bei der Konfrontation mit der Vergangenheit fühlt er sich sichtlich unwohl. Auf einem aktuellen Foto erkennt er Hendrik Voigtländer wieder:

Ja, ich kenne ihn. Er hat sich kaum verändert, nur im Gesicht sieht man das Alter. Wie alt ist er jetzt? Er war noch jung, als er es versucht hat. Stoyan, ehemaliger bulgarischer Grenzsoldat

Hendrik Voigtländer vor dem Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Bildrechte: Rayna Breuer Nach aktuellem Sachstand haben bis 1989 rund 2.000 DDR-Bürger versucht, über Bulgarien in den Westen zu gelangen. 500 Menschen ist der Fluchtversuch tatsächlich gelungen, circa 1.500 wurden gefasst und an die Stasi ausgeliefert. Andere wurden von bulgarischen Grenztruppen erschossen - laut aktuellem Forschungsstand sind mindestens 18 Fälle belegt. Die Dunkelziffer muss aber weitaus höher sein und wird auf 100 Tote geschätzt. Die bulgarischen Grenzer wurden rechtlich nie belangt.



Heute wird die Grenze wieder bewacht, allerdings in umgekehrte Richtung. Mit Stacheldraht und modernster Überwachungstechnik soll unerwünschte Migration an der EU-Außengrenze eingedämmt werden.

Über die Feature-Autorin Rayna Breuer, 1983 in Burgas, Bulgarien geboren, studierte in Deutschland und absolvierte ihr journalistisches Volontariat bei der Deutschen Welle. Seitdem arbeitet sie als freie Journalisten u.a. für die Deutsche Welle, den WDR/Funkhaus Europa, Deutschlandfunk und das Osteuropanetzwerk n-ost. Am liebsten ist sie auf der Suche nach interessanten Geschichten, die den Balkan in all seinen Facetten zeigen. Für MDR Kultur entstand 2017 das Feature "Das Bulgarien, das ich verließ".