Für Kurt Henkels und sein berühmtes "Tanzorchester des Senders Leipzig" wird die neue Regelung zum Verhängnis. Nach einem umjubelten Gastspiel in Prag 1959 wird dem Orchesterleiter vorgeworfen, man hätte westlich infizierte Musik gespielt, einen Hula-Hoop. Der Tanz sei in der DDR noch nicht legal eingeführt. Die Folge ist ein Auslandsverbot. Kurt Henkels wirft das Handtuch und übersiedelt mit seiner Familie in den Westen.

Manfred "Manne" Wagenbreth, der damals an der Seite von Klaus Renft im "Ulf Willi Quintett" spielt, erinnert sich an einen Vorfall, bei dem ein AWA-Mitarbeiter sogar hinter die Bühne kam und sich über den eben gespielten Titel beschwerte. Daraufhin zog der Organist Ralf Rüdiger Stolle eine beliebige Partitur aus seiner Aktentasche und sagte: "Ja, das war eben das Stück hier, das habe ich geschrieben."

Die 60/40-Vorgabe greift auch für DJs, die in der DDR zur Vermeidung eines englischen Begriffs "Schallplattenunterhalter" genannt werden und seit den 70er-Jahren erfolgreich in die Unterhaltungsbranche drängen.

Um die begehrte Zulassung als "staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter" zu erlangen, muss man einen Eignungstest bestehen. Während die Prüfungskommission sich streng an die 60/40-Regel hält, ist eine Kontrolle der wöchentlich circa 5.000 bis 6.000 stattfindenden Discoveranstaltungen nicht möglich. Jörg Stempel, in der DDR selbst als DJ tätig, später Mitglied der Prüfungskommission und langjähriger Mitarbeiter beim Platten-Label Amiga, kann das bestätigen:

Nach jeder Veranstaltung hat der DJ seine AWA-Liste eingereicht, und die entsprach nicht dem, was wirklich gespielt wurde. Die wurden abgegeben, so dass die Mischung 60:40 passte.

Beim Schallplattenlabel Amiga zeigte sich in diesem Zusammenhang ein ganz anderes Problem, das die Ausreise bekannter DDR-Künstler in den Westen betraf. Sobald diese sich bei der GEMA angemeldet hatten, musste Amiga für die Veröffentlichung ihrer Werke Westgeld bezahlen. In der Folge verschwanden die berühmten Platten von Manfred Krug oder von Renft im Giftschrank. Als der Sänger Stefan Diestelmann 1984 von einem Konzert in der BRD nicht in die DDR zurückkehrte, mussten 30.000 Platten, die bereits zur Auslieferung bereitstanden, vernichtet werden.