Verstummter Frühling - Vom Aussterben der Wiesenvögel

Kein Platz für Vögel

Das Verschwinden der Vögel zeigt uns an, dass in der Natur etwas nicht stimmt. Die Agrarindustrie gilt als Hauptverdächtiger beim Vogelsterben. Klaus Schmidt ist als Kind noch mit dem Ochsenkarren durch Felder mit Klee und Hafer gefahren. Er band Heugarben zum Trocknen, erntete Rüben und half beim Dreschen.

Der Bestand der Rebhühner ist dramatisch geschrumpft. Bildrechte: IMAGO Seither hat sich sehr viel verändert. Noch nie gab es größere Ackerschläge, mehr Mais- und Rapsfelder, höhere Erträge. Unser Agrarland wird immer lebensfeindlicher. Es verschwinden Nistplätze und Nahrung in Gestalt von Blühstreifen, Feldrandgehölzen und Sumpfstellen.



Seit zehn Jahren erhalten Landwirte ihre EU-Agrarbeihilfen nach der exakten Größe ihrer bestellten Fläche; überhängende Baumkronen, Sträucher und Feldraine werden abgezogen. Wer Seitenstreifen oder Feldwege umpflügt, wird also belohnt. Schwindende Lebensräume dezimieren die Vögel in der Agrarlandschaft. Aber das ist nur ein Teil des Problems.

Erst sterben die Insekten, dann die Vögel?

Eine verblüffend ähnliche Entwicklung wie bei Vögeln zeigt sich bei Insekten. Martin Sorg vom Entomologischen Verein Krefeld hat unlängst beunruhigende Zahlen veröffentlicht. Das Ergebnis seiner Messungen: In fast drei Jahrzehnten ist die Fluginsektenpopulation in den von ihm untersuchten Schutzgebieten um drei Viertel geschrumpft.



Zu ähnlich schockierenden Ergebnissen kommen die Insektenforscher am Senckenberg-Museum für Tierkunde Dresden: Das Insektensterben sei allgegenwärtig, selbst in Naturschutzgebieten. Doch was hat das mit dem Sterben der Wiesenvögel zu tun? Dr. Matthias Nuß, Sektionsleiter des Bereichs Schmetterlinge, erläutert den Zusammenhang:

Die Wiesenbrüter sterben im Wesentlichen deshalb aus, weil die Küken verhungern. Die Altvögel finden in der Agrarlandschaft nicht mehr genügend Insekten, mit denen sie die Küken füttern müssten. Dr. Matthias Nuß, Entomologe

Knapp 50.000 Tonnen Pestizide sprühen deutsche Landwirte pro Jahr auf Grünland und Äcker, soviel wie niemals zuvor in der Geschichte. Darunter ist eine neue Gruppe, die Neonikotinoide. Diese Nervengifte wurden in den 1990er-Jahren zugelassen und avancierten rasch zum meistgenutzten Insektizid. Auffällig daran ist: Seit Neonikotinoide in Nutzung sind, hat das Insekten- und Vogelsterben dramatisch zugenommen. Auch wenn der letzte wissenschaftliche Beweis noch aussteht, sind die Verdachtsmomente erdrückend, dass sie das Verschwinden der Insekten und Vögel mitverursachen und extrem beschleunigen.

Lässt sich diese Entwicklung überhaupt noch stoppen oder gar umkehren? Etwa mit einem Totalverbot der Neonikotinoide, wie im Nachbarland Frankreich? Prof. Josef Settele vom Umweltforschungszentrum Halle-Leipzig findet den derzeitigen Zustand zwar sehr bedenklich, bleibt aber optimistisch:

Insekten sind zum Glück ja schnell reagierend - auf negative Einwirkungen, aber auch auf positive. Das heißt, wenn die Bedingungen wieder besser werden, sind sie auch in der Lage, sich wieder schnell zu reproduzieren. Prof. Josef Settele, Agrarbiologe und Ökologe

Dramatische Folgen

Der Ornithologe Klaus Schmidt Bildrechte: MDR/Heidi Mühlenberg Der Vogelfreund Klaus Schmidt hat dafür gekämpft, dass in seiner Werra-Aue rund hundert Gebiete unter Naturschutz gestellt wurden. Das Vogelsterben konnte er damit nicht verhindern. Der Ruf des Kiebitz‘ ist hier bereits verstummt.



Doch es geht nicht nur um Kiebitz und Rebhuhn. Vögel und Insekten sind auf so vielfältige Weise in unsere Ökosysteme eingebunden, dass ihr Verschwinden gravierende Auswirkungen hat. "Wir sind dabei, die Festplatte des Lebens zu zerstören.", sagt Grünen-Agrarexpertin Bärbel Höhn. Es ist höchste Zeit, umzudenken, meint auch Dr. Matthias Nuß:

Wir brauchen eine ganz andere Landwirtschaft, eine Landwirtschaft, in der sehr viel weniger Pestizide eingesetzt werden und eine Landwirtschaft, die es gestattet, dass auch die Mitgeschöpfe auf unserer Erde weiterhin fortbestehen können. Dr. Matthias Nuß, Entomologe

Über die Autorin Heidi Mühlenberg Heidi Mühlenberg, Jahrgang 1960, studierte Journalistik und promovierte im Bereich Publizistik in Leipzig. Sie arbeitete als Redakteurin und ist seit 1991 freie Autorin für Funk und Fernsehen. Sie widmet sich vorrangig Themen aus Umwelt und Wissenschaft. In der Feature-Redaktion des MDR entstanden unter anderem die Sendungen "Der Geheimcode der Pflanzen" (2013), "Fracking, der zweifelhafte Weg zum Erdgas" (2014) und "Das Artabana-Krankenkassen-Modell" (2015).



Für ihre Sendung "Europas Solarvision" (2011) wurde Heidi Mühlenberg mit dem "Ernst Scheider Preis" ausgezeichnet. Für ihr Feature "Mülleimer Ostsee" (MDR 2012) erhielt sie den Preis für Wissenschaftsjournalismus der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen.