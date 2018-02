"Von Zagreb nach Halberstadt"

Flucht aus Kroatien

Ende Juni 1991 erklärt Kroatien die Unabhängigkeit und spaltet sich von Jugoslawien ab. Ab da spitzt sich die Situation im Land zu. Die serbische Minderheit im Land befürchtet Repressionen und Diskriminierung. Der Vater von Duška Vranješ ist Serbe, ihre Mutter Kroatin. Die Eltern erhalten nächtliche Anrufe, werden beschimpft und bedroht. Bei einer Volkszählung soll sich Duška entscheiden, ob sie Serbin oder Kroatin sei. Das Mädchen ist verwirrt und sagt "Jugoslawin". Die ethnische Zugehörigkeit ihrer Eltern spielte bis dahin keine Rolle.

Ende Juli 1991 beschließen die Eltern, dass die Situation in Kroatien für die Familie zu bedrohlich wird. Der Vater packt seine Sachen in schwarze Müllsäcke, setzt sich in seinen Opel Kadett und fährt los. Einige Wochen später verlässt auch Duška mit ihrer Mutter und dem jüngeren Bruder Kroatien in Richtung Deutschland. Das Ziel ist ein Dorf in Hessen, wo sie Freunde haben: Die Familie Heinl, welche sie über ihre Tanzgruppe kennengelernt haben.

Als Asylbewerber in Deutschland

Nach wenigen Tagen bei den Heinls meldet sich der Vater in der Erstaufnahmeeinrichtung in Hessen und stellt einen Antrag auf Asyl. Damit begibt er sich in die bürokratischen Mühlen, die mit mangelnden Deutschkenntnissen schwer zu durchbrechen sind. Auf Grund eines Missverständnisses wird er nach Sachsen-Anhalt transferiert. Seine Frau und die beiden Kinder werden nach der Registrierung im Aufnahmelager nach Bad Karlshafen geschickt. Anfang September 1991 stellt der Vater mit Hilfe der deutschen Freunde einen Antrag auf Familienzusammenführung und bittet um Verlegung nach Hessen. Stattdessen wird die Familie nach Halberstadt "umverteilt", in die Zentrale Aufnahmestelle Sachsen-Anhalt, abgekürzt "ZASt".

Die Unterkunft ist eine ehemalige Ausbildungskaserne der DDR-Grenztruppen. Das Zimmer, das die Familie sich zu viert teilt, ist 30 Quadratmeter groß, darin Metallbetten, Spinde, ein Tisch, Stühle. Pro Stockwerk gibt es zwei Bäder, die Toiletten sind verschmutzt. Von draußen hören sie nachts krakeelende Stimmen: "Ausländer raus". Im Nachbarzimmer wohnt eine Frau aus Nigeria. Eines Tages zerschlägt sie das Fenster und schneidet sich die Arme auf. Die Lebensumstände im Heim sind nur schwer zu ertragen. Der Vater erinnert sich:

Dann kommt da einer, der sein Geschirr und seine Teller im Klo auf dem Boden spült, und dann denkst du dir so: Ich gehöre nicht hierher! Ich bin doch etwas, ich bin jemand. Und nach einer Weile merkst du, dass du nichts und niemand bist. Vater von Duška Roth

Doch die Familie gibt nicht auf. Sie engagiert einen jungen Anwalt für Asylrecht. Im Januar 1992 wird ihrem Antrag auf Umverteilung nach Hessen zugestimmt, aber es dauert noch weitere drei Monate, bis dies auch durch die Behörden in Sachsen-Anhalt umgesetzt wird. Im April, acht Monate nach ihrer Ankunft in Deutschland, dürfen sie endlich in das kleine Dorf nach Hessen ziehen und wohnen in den ersten Monaten bei ihren Freunden.