Aus "Langsame Jahre" von Fernando Aramburu "Ich wunderte mich, wie wenig meine Verwandten miteinander sprachen. Jeder starrte auf seinen Teller, als wollte er das, was darauf lag, genau in Augenschein nehmen. Da keine Unterhaltung das Geräusch der kauenden Münder dämpfte, hörte man sie schlucken und schmatzen, ein bisschen so wie Schweine, ich meine, ohne dass gute Manieren für nachsichtiges Überhören sorgten."

Aramburu inszeniert hier ein Gespräch mit dem Leser. Er macht deutlich, dass ein Roman eine Konstruktion des Autors ist und kein historisches Dokument. Zugleich aber formuliert er sein Anliegen, einen "wahrhaftigen Roman" über eine Familie aus San Sebastian zu schreiben. Die Uhren scheinen hier langsamer zu ticken, eine Minute fühlte sich an wie zwei, heißt es einmal im Buch, dessen Titel "Langsame Jahre" auf die bleierne Franco-Zeit anspielt. Es sind die Jungen, die aus dem Korsett von Armut und Tradition auszubrechen versuchen. Mit wohligem Schaudern erzählt Txiki von seiner Cousine Mari Nives, die sich nicht im Mindesten darum kümmert, was im Viertel als anständig gilt. Sein Cousin Julen ist der zweite Fixpunkt von Txikis Erinnerungen. Der um einige Jahre ältere Junge versteckt die baskische Fahne unter seiner Matratze und klärt Txiki darüber auf, dass er als derjenige in die Geschichte eingehen wird, der Franco getötet hat.

"Eine neue Generation, die nicht am Bürgerkrieg teilgenommen hatte, fing an, sich zu organisieren, um gegen die Diktatur zu kämpfen. Aber politisch war man nicht so klar", so Aramburu. Dass aus der Bewegung einmal Terrorismus würde, sei nicht absehbar gewesen: "Die Leute hatten Sympathie für diese Bewegung, sie glaubten, endlich macht man was gegen die Diktatur. Dann kam die Demokratie, aber die Gewalt ging weiter und noch intensiver", erzählt Aramburu.