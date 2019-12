250. Geburtstag Beethoven live: Festkonzert eröffnet Jubiläumsjahr 2020

Für die Musikwelt steht 2020 im Zeichen Beethovens. Dann jährt sich der Geburtstag des Komponisten und Pianisten zum 250. Mal. Mit einem Festkonzert wird das Jubiläumsjahr am 16. Dezember in der Oper von Bonn eröffnet. In der Stadt am Rhein wurde der Komponist der 9. Sinfonie, die bis heute überall zum Jahreswechsel mit ihrer "Ode an die Freude" erklingt, geboren. Hier können Sie das Festkonzert im Video-Livestream erleben.