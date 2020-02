Landschaftlich hat das Bundesland Thüringen fast alles zu bieten – Burgen und Schlösser, Wald, Wiesen und Seen, kleine und große Städte. Darunter bekanntlich jede Menge Kulturorte. So drehte schon die DEFA oft und gern in der Region. An die 900 Filme entstanden zu DDR-Zeiten. Besonders beliebt als Kulisse war Weimar.

"Lotte in Weimar" und "Nackt unter Wölfen"

1974 kam sogar ein Weltstar in der Klassikerstadt. Lili Palmer spielte Goethes Jugendliebe: "Lotte in Weimar" wurde später sogar bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt. Egon Günther hatte Regie geführt bei der historischen Großproduktion nach Thomas Manns gleichnamigem Roman.



Nicht nur die Stätten der heiteren Musen und humanistischen Geister wurden in Szene gesetzt.



Auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Buchenwald nahe Weimar drehte Regisseur Frank Beyer Anfang der 1960er-Jahre "Nackt unter Wölfen", Generationen von Ostdeutschen lasen nicht nur Bruno Apitz' Roman über die Rettung eines Kindes vor der Vernichtung, sondern sahen auch die Verfilmung mit Schauspielern wie Armin Mueller-Stahl, Fred Delmare oder Erwin Geschonneck, die zu einem DEFA-Klassiker wurde.

Prof. Dr. Patrick Rössler, Lehrstuhlinhaber für Kommunikationswissenschaft an der Universität Erfurt, erschließt einen einzigartigen Schatz: tausende original DEFA-Film-Werbematerialien, wie Plakate und Fotos, werden von ihm und seinen MitarbeiterInnen katalogisiert und archiviert.

Lange unter Verschluss: "Denk bloß nicht, ich heule"

Nicht jede Produktion der DEFA schaffte es in die Öffentlichkeit. In Weimar und Jena drehten Absolventen der Babelsberger Filmhochschule 1965 den Streifen "Denk bloß nicht, ich heule" mit dem jungen Peter Reusse in der Hauptrolle. Erzählt wird darin die Geschichte eines rebellischen jungen Mannes, der mit dem System in Konflikt gerät.

Du liebst natürlich die Republik.

Ja.

Ich nicht. Weil ich nicht lügen will. In Physik muss ich denken, in Stabü (Staatsbürgerkunde) darf ich nicht. Weil ich nicht will, dass nur meine Lügen gebraucht werden und nichts anderes von mir. Das habe ich im Aufsatz geschrieben. Aus: "Denk bloß nicht, ich heule"

'Denk bloß nicht, ich heule' war einer der besten Jugendfilme der DEFA. Ganz mutig und toll auch in der Gestaltung. Den kennt aber keiner mehr, weil er bis zum Ende der DDR verboten war. Es war mein Anspruch, nach solchen Filmen mit Konflikten, die auch heute noch aktuell sein könnten, zu suchen und Protagonisten von damals zu befragen. Bernd Sahling, Regisseur Über die MDR-Dokumentation "Filmland Thüringen"

Unvergessene Kinderfilme: "Moritz in der Litfaßsäule"

Sieben Filme entstanden zu DDR-Zeiten im thüringischen Pößneck. Für "Moritz in der Litfaßsäule" verwandelte sich die Kleinstadt 1983 in "Moritzhausen". Unter 1.300 Kindern wurde schließlich Dirk Müller als Hauptdarsteller ausgewählt, er spielte Moritz Zack, einen Jungen, der immer ein bisschen langsamer als alle anderen ist und in einer Litfaßsäule ein unerwartetes Versteck findet.

Dirk Müller war Moritz Zack.

Gehst du nicht in die Schule?

Ich hab mich mit der Schule verkracht. Die Erwachsenen müssen immer an einem herumnörgeln. Die wollen, dass man genauso wird wie sie. Und das nennen sie dann Erziehung. Aus: "Moritz in der Litfaßsäule"

Die Litfaßsäule von Moritz ist noch im Stadtmuseum zu besichtigen. Dirk Müller, der heute als Synchronsprecher arbeitet, erinnert sich gern an die Dreharbeiten, aber auch daran, dass auf seinen ersten großen Auftritt kein zweiter folgen sollte: "Eine weitere Hauptrolle war nicht möglich, zumindest wäre sie mit sehr viel Papierkrieg verbunden gewesen. Zu DDR-Zeiten sollte eine 'Star-Bildung' verhindert werden."

Wieder gute Adresse

Heute hat sich Thüringen als Drehort für Kinderfilme etabliert. Es gibt das Kinderfilmfest Goldener Spatz, diverse Förderprogramme und den Kinderkanal von ARD und ZDF. Das zieht Filmproduktionen in die Region. Dass sie hier gute Bedingungen vorfinden, liegt auch an den heimischen Produzenten, die nach der Wende Aufbauarbeit geleistet haben. Guido Schwab von der Ostlicht Filmproduktion Weimar sagt über die Anfänge:

Wir mussten beweisen, dass es möglich ist, in Thüringen Filme zu machen, also dass es hier Straßen gibt und Bäume und Häuser, fließend warmes Wasser und Telefone – man hatte uns überhaupt nicht auf dem Schirm. Guido Schwab, Ostlicht Filmproduktion Weimar

Inzwischen sind hochkarätige Kinoproduktionen "Made in Thüringen", beispielsweise "Invisible Sue". Der erste deutsche Superheldinnen-Film kam Ende 2019 auf die Leinwand, realisiert von einer Weimarer Filmproduktion. Gerade wird wieder ein Kinofilm in Thüringen gedreht. Das Roadmovie "Mission Ulja Funk" wurde in der Akademie für Kindermedien sowie von der Initiative "Der besondere Kinderfilm" entwickelt und soll noch 2020 starten.