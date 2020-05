Die verliebte Fiona singt über einen Mann, den sie nicht haben kann. Sie meint, sie sei ihm zu kompliziert: "Hunger hurts, and I want him so bad, oh it kills. Cause I know I'm a mess he don't wanna clean up.” (Hunger tut weh, und ich will ihn so sehr, oh es bringt mich um. Denn ich weiß, ich bin ein Chaos, dass er nicht aufräumen will). Doch nach all dem sehnsüchtigen Verlangen und vielen selbstzweifelnden Metaphern baut die Singer-Songwriterin eine lustige Wende ein. Denn am Ende ist dieser Mann gar nicht so begehrenswert, wie sie dachte: "He said, 'It's all in your head'. And I said, 'So's everything'. But he didn't get it. I thought he was a man, but he was just a little boy." (Er sagt: "Es ist alles nur in deinem Kopf". Und ich sagte: "Alles andere auch". Aber er hat es nicht verstanden. Ich dachte, er wäre ein Mann, doch er war nur ein kleines Junge).