Fleetwood Mac hat insgesamt mehr als hundert Millionen Alben verkauft. Kirwan war von 1968 bis 1972 als Gitarrist, Sänger und Songschreiber Mitglied der britisch-amerikanischen Band. Damit wirkte er bei der Hitsingle "Albatross" und den Alben "Then Play On" und "Blues Jam at Chess" von 1969, "Kiln House" von 1970, "Future Games" von 1971 und "Bare Trees" von 1792 mit. Wegen Alkohol- und Drogenproblemen wurde Kirwan 1972 aus der Band entlassen.