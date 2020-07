Green hatte 1967 in London gemeinsam mit Schlagzeuger Mick Fleetwood die Band gegründet. Aus seiner Feder stammen Hits wie "Man of the World", "Black Magic Woman" und "Albatros". Letzter bescherte der Band den ersten Nummer-1-Hit. Green prägte den Sound der Band, der sie zu Weltruhm brachte. Ihre größten Erfolge feierten Fleetwood Mac allerdings ohne ihn.