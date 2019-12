Urlaub im Harz

Regelmäßig im Frühjahr zieht sich Theodor Fontane in den Harz zurück, zum Schreiben und zur Erholung. So auch zu Himmelfahrt 1868, als er sich im Hotel "Zehnpfund" in Thale aufhält – "wohlweislich zu einer Zeit, wo der Berliner diese Gegenden noch nicht unsicher macht und seine Butterstullen-Papiere noch nicht in den Bodekessel wirft", wie er schreibt.

Das Hotel Zehnpfund in Thale in einer Aufnahme von 2015. Das Gebäude steht seit langem leer. Bildrechte: imago images / imagebroker Fontane beschreibt den beginnenden Massentourismus und stellt dabei literarische Beobachtungen an. Mit schriftstellerischem Blick für das Charakteristische und feinem Humor ordnet er die Touristen, die er vom Hotel "Zehnpfund" aus beobachtet, Kategorien zu. Er schreibt seiner Frau: "Da waren zuerst die 'Kraftmeier'. Sie würdigten das Hotel, als einer Stätte der Verwöhnung, keines Blicks und nahmen die Roßtrappe sofort im Sturm."

Es folgen die "Renommisten", die sich mit der Karte in der Hand sofort zu Reiseleitern aufschwingen und die "Elegants", die hauptsächlich der Konversation mit den Damen wegen hier sind.

Eine vierte Gruppe waren die Dicken. Kurzbeinig, kurzhalsig, apoplektisch, rot und schweißtriefend erzählten sie von Touren, die sie vorhätten, dass einem trotz der Hitze ganz kalt wurde. Theodor Fontane

Im Hotel Zehnpfund sitzend, sah Fontane auch eine Frau, die zur Vorlage seiner wohl berühmtesten Romanfigur wurden - die Rede ist von Effi Briest:

Ich saß im Zehnpfund-Hotel und sah nach der Rosstrappe hinauf, als ein englisches Geschwisterpaar […] hinaustrat. Das Mädchen war genauso gekleidet, wie ich Effi geschildert habe: Hänger, blau und weiß gestreifter Kattun, Ledergürtel und Matrosenkragen. Ich glaube, dass ich für meine Heldin keine bessere Erscheinung finden konnte. Theodor Fontane

Als Apotheker in Leipzig

Fontane und die Frauen in Dresden

Der macht Fontane mit Sophie Melgunow bekannt, der Frau eines adligen russischen Schriftstellers, die allerdings unter ihrer Ehe leidet. Seither rätselt die Fontane-Forschung: War da was zwischen den beiden? Denn später berichtet Fontane in einem Brief an einen Freund, er sei "zum zweiten Male unglückseliger Vater eines illegitimen Sprößlings" geworden. Doch über die Mutter (oder die Mütter) schreibt er nichts.

Gruselige Spurensuche in der Altmark

Es war ein Bild, das ich mein Lebtag nicht vergessen werde. Die Kerzen warfen helle Streifen durch das Dunkel, und von der Decke herab wehte es in langen, grauen Fahnen. Stein- und Eichensärge ringsum. Theodor Fontane

Blick in die Katte-Gruft in der Dorfkirche Wust Bildrechte: dpa Die Beschreibung der finsteren Gruft, der Blick in den offenen Sarg mit den halb vermoderten Knochen. In den "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" verknüpft Fontane Elemente einer guten Schauergeschichte mit geschichtsphilosophischen Betrachtungen über den Umgang mit historischen Zeugnissen. Beim Publikum hat genau diese fontanische Mischung aus Faktischem und Literarischem riesigen Erfolg – bis heute.

Inspiration in Tangermünde