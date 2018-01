Zólyom ist seit 2012 Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig. Nach einem Studium der Kunstgeschichte in Köln und Paris war sie Kuratorin am Museum Ludwig in Budapest. Weitere Stationen ihrer Karriere waren der Hamburger Bahnhof in Berlin und das Institute of Contemporary Art im ungarischen Dunaújváros. Auch an der Ausstellung "Lajos Kassák. Botschafter der Avantgarde" in der Berlinischen Galerie war sie beteiligt.