Der einstige Werbeexperte Frank Schätzing verfügte stets über ein glückliches Händchen, wenn es um Erfolgsrezepte ging. Mit dem politischen Reißer "Lautlos" glückte dem gebürtigen Kölner der erste Sprung in die Bestsellerlisten. Mittlerweile zählt er zu den auflagenstärksten Schriftstellern der Bundesrepublik. Allein von seinem in 27 Sprachen übertragenen Science-Fiction-Thriller "Der Schwarm" verkauften sich rund vier Millionen Exemplare.

Auch sein jüngster Roman kreist wieder um das Thema Wissenschaft, doch Schauplatz ist dieses Mal nicht der Ozean, sondern ein verschlafener Distrikt in Kalifornien. Schätzing nennt diese Region "Sierra". Das erinnert an die Sierra Nevada. Ob er tatsächlich das Gebirge meint, lässt er offen. Diese Vertuschungsaktion braucht er. Sonst würden seine Fans nach dem fiktiven Unternehmen Nordvisk fahnden, das er in dieser Gegend ansiedelt. Der Hightech-Konzern hat einen Supercomputer namens Ares konstruiert und engagiert sich für eine bessere Welt.

Auf den ersten Blick ist das Buch ein Krimi, auf den zweiten eher Fantastik und Utopie. Bildrechte: Kiepenheuer & Witsch

Zu den Dingen, die er anbietet, gehört eine Kontaktlinse, die spürt, wo sich Trübungen und Netzhautablösungen anbahnen. Das mutet alles toll und moralisch absolut sauber an, aber dann erleidet eine wichtige Akademikerin aus dem Institut einen seltsamen Tod. Ihre Leiche hängt in einem Baum über einer Schlucht. Vermutlich fiel die Frau einem Mord zum Opfer. Zumindest deuten Indizien darauf hin.



Anfangs scheint es so, als entwickle sich Schätzings Buch in Richtung Krimi, doch als Stoßrichtungen erweisen sich sehr bald eher Fantastik und Utopie, denn der mit den Ermittlungen betraute Sheriff Luther Opoku stößt rasch auf Seltsames. Im Auto der verstümmelten Forscherin entdecken seine Kollegen einen USB-Stick, auf dem Videos gespeichert sind, die das Verladen geheimnisvoller Container auf dem Gelände von Nordvisk zeigen. Wie sich im Verlauf des weiteren Geschehens herauskristallisiert, sind darin Biowaffen gebunkert, die per Schiff in Krisengebieten Afrikas landen.