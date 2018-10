Zur Frankfurter Buchmesse werden in diesem Jahr über 7.000 Teilnehmer aus über hundert Ländern erwartet. In ihrem 70. Jahr prognostizieren die Veranstalter damit ein Wachstum von rund drei Prozent bei den Ausstellern. Dieses komme allein aus dem Ausland, die Zahl der deutschen Verlage stagniere, so eine Sprecherin der Messe. Zahlreiche bekannte Schriftsteller haben ihr Kommen angekündigt, darunter Juli Zeh, Dörte Hansen, Jussi Adler-Olsen und Martin Suter.

Gastland der Buchmesse ist in diesem Jahr Georgien. Die kleine Kaukasus-Republik hat bereits seit über 1.500 Jahren eine eigene Sprache, diese förderte von Beginn an die literarische Identität des Landes, das fast immer unter Fremdherrschaft stand. Auf der Buchmesse will Georgien nun seine kulturelle Verankerung in Europa festigen. In Frankfurt werden etwa 70 Autoren aus dem Land erwartet, darunter Aka Morchiladze, der bekannteste Autor Georgiens.

Gegen Tumulte gewappnet

Demonstranten hinderten rechte Verlage auf der Buchmesse 2017 an ihren Veranstaltungen. Bildrechte: dpa Auch Verlage aus dem rechten Spektrum werden in diesem Jahr wieder auf der Buchmesse präsent sein. Nachdem es im vergangenen Jahr zu Auseinandersetzungen zwischen rechten und linken Gruppierungen gekommen war, hat die Buchmesse nun ein neues Sicherheitskonzept angekündigt. Demnach sollen die betroffenen Verlage alle in einer Ecke angesiedelt werden. Die Veranstalter erwarten trotzdem erneut "polarisierende Diskussionen". Zensur finde auf der Messe nicht statt.

Entertainment rund ums Buch

Zum ersten Mal wird die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr nach Messeschluss mit der Veranstaltungsreihe "Bookfest" ergänzt. Man plane "publikumswirksame Veranstaltungen, um Bücher und Autoren zu inszenieren", wie der Projektverantwortliche Lars Birken-Bertsch erklärte. Darunter seien Lesungen und Talks, Poetry Slams und Tastings auf der Messe sowie in Frankfurter Bars und Kulturinstitutionen.

Abgesagt wurden dagegen in diesem Jahr einige der bisher immer von Großverlagen veranstalteten Partys. So werden unter anderem der S. Fischer-Verlag und Rowohlt in diesem Jahr nicht einladen. Ein Sprecher von S. Fischer begründete die Absage mit wirtschaftlich schweren Zeiten, in denen sich die Verlage befänden. Zwischen 2013 und 2017 hat die Buchbranche 6,4 Millionen Käufer - 18 Prozent der Kunden - im Publikumsmarkt verloren.

Bedeutende Auszeichnungen

Jan Assmann ist Ägyptologe, seine Frau Aleida arbeitet als Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Bildrechte: dpa Als Auftakt der Buchmesse gilt in jedem Jahr die Verleihung des Deutschen Buchpreises für den besten Roman des Jahres. Dotiert ist die Auszeichnung mit 25.000 Euro. Im vergangenen Jahr gewann Robert Menasse den Preis für seinen Roman "Die Hauptstadt". Den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält das Wissenschaftler-Ehepaar Aleida und Jan Assmann. Sie forschen zu Hochkulturen und kulturellem Gedächtnis. Die Auszeichnung wird ihnen zum Abschluss der Buchmesse am 14. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Sie ist ebenfalls mit 25.000 Euro dotiert.

Standort mit Geschichte