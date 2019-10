Auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren ab Mittwoch rund 7.500 Aussteller aus mehr als hundert Ländern ihre Bücher. Geplant sind bis Sonntag mehr als 50 Veranstaltungen in der Frankfurter Innenstadt und knapp 30 auf der Messe. Erwartet werden unter anderem Literaturnobelpreisträgerin Margaret Atwood ( "Die Zeuginnen" ), Ken Follett , Maja Lunde, Sophie Passmann, Colson Whitehead und Peter Wohlleben, um ihre neuen Bücher vorzustellen. Auch Unterhaltungs-Stars wie Thomas Gottschalk, Bela B oder Dirk Stermann haben sich angekündigt.

Im vergangenen Jahr hatte die Messe rund 285.000 Besucher. Im Unterschied zur Leipziger Buchmesse gilt die Messe in Frankfurt weniger als Veranstaltung für das breite Publikum. Hier stehen stattdessen die geschäftlichen Interessen des Buchhandels im Vordergrund. Deshalb hat zunächst nur Fachpublikum Zutritt zur Messe. Erst Samstag und Sonntag ist das Gelände auch fürs private Publikum geöffnet.

Gastland der Frankfurter Buchmesse 2019 ist Norwegen, das sich unter dem Motto "Der Traum in uns" präsentiert. Erwartet werden rund 100 norwegische Schriftsteller, darunter Schwergewichte wie der Autor der Harry-Hole-Krimis Jo Nesbø, Maja Lunde ("Die Geschichte der Bienen") und Jostein Gaarder ("Sophies Welt"). Im Vorfeld der Buchmesse reisten die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon mit einem "Literaturzug" quer durch Deutschland. Bei mehreren Zwischenstationen gab es Auftritte in Buchläden oder Museen. Zusammen mit Schriftstellern aus ihrem Land wollte sie mit der Aktion junge Menschen für Literatur begeistern.

Zur Frankfurter Buchmesse 2019 werden auch Diskussionsrunden zu aktuellen politischen Themen veranstaltet. Beim "Bookfest" trifft die "Fridays for Future"-Organisatorin Luisa Neubauer auf den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Neben Schriftstellern sprechen unter anderem der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck und der Sozialpsychologe Harald Welzer auf der Buchmesse.

Zum traditionellen Abschluss wird am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. In diesem Jahr erhält ihn der brasilianische Fotograf und Naturschützer Sebastião Salgado. Die Laudatio hält der Regisseur Wim Wenders, der 2014 den Porträt-Film "Das Salz der Erde" über Salgado drehte. Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro verbunden.