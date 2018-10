Bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse am Dienstag wurden der Einsatz für Menschenrechte und ein friedliches Zusammenleben betont. Diese müssen täglich neu verteidigt werden, so Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in seiner Rede beim Festakt. Auch gelte es, sich dringend neu mit ihnen auseinanderzusetzen. Vor 70 Jahren wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet, deshalb stellt auch die ebenfalls 70-jährige Buchmesse diese in den Fokus.



Die Buchbranche solle laut Riethmüller auch wieder das Interesse an einer vertieften Beschäftigung und fundierten Inhalten wecken. Dabei sind die Deutschen in einer glücklichen Lage, denn in Ländern wie der von Riethmüller namentlich erwähnten Türkei, sei die Freiheit des Wortes verletzt. Er forderte die Freilassung von inhaftierten Autoren und Journalisten in der Türkei und auf der ganzen Welt.

Ein Lob der Vielfalt

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini beschwor ein Europa "der vielen Identitäten", in dem jeder zugleich Deutscher, Italiener und Europäer sein könne.



Für Vielfalt in der Literatur machte sich die nigerianisch-amerikanische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie stark, und sagte "Wir brauchen eine große Bandbreite von Stimmen. Nicht um politisch korrekt zu sein, sondern weil wir genau sein wollen." Sie betonte, dass Literatur relevant sein müsse.

70. Buchmesse in Frankfurt

Zur Frankfurter Buchmesse werden in diesem Jahr rund 7.000 Teilnehmer aus über hundert Ländern erwartet. In ihrem 70. Jahr prognostizieren die Veranstalter damit ein Wachstum von rund drei Prozent bei den Ausstellern. Dieses komme allein aus dem Ausland, die Zahl der deutschen Verlage stagniere, so eine Sprecherin der Messe. Zahlreiche bekannte Schriftsteller haben ihr Kommen angekündigt, darunter Juli Zeh, Dörte Hansen, Jussi Adler-Olsen und Martin Suter.

Gastland der Buchmesse ist in diesem Jahr Georgien. Die kleine Kaukasus-Republik hat bereits seit über 1.500 Jahren eine eigene Sprache, diese förderte von Beginn an die literarische Identität des Landes, das fast immer unter Fremdherrschaft stand. Auf der Buchmesse will Georgien nun seine kulturelle Verankerung in Europa festigen. In Frankfurt werden etwa 70 Autoren aus dem Land erwartet, darunter Aka Morchiladze, der bekannteste Schriftsteller Georgiens.

Gegen Tumulte gewappnet

Demonstranten hinderten rechte Verlage auf der Buchmesse 2017 an ihren Veranstaltungen. Bildrechte: dpa Auch Verlage aus dem rechten Spektrum werden in diesem Jahr wieder auf der Buchmesse präsent sein. Nachdem es im vergangenen Jahr zu Auseinandersetzungen zwischen rechten und linken Gruppierungen gekommen war, gibt es nun ein neues Sicherheitskonzept. Demnach werden die betroffenen Verlage alle in einer Ecke angesiedelt. Die Veranstalter erwarten trotzdem erneut "polarisierende Diskussionen", Zensur finde auf der Messe nicht statt.

Entertainment rund ums Buch

Zum ersten Mal wird die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr nach Messeschluss mit der Veranstaltungsreihe "Bookfest" ergänzt. Man plane "publikumswirksame Veranstaltungen, um Bücher und Autoren zu inszenieren", wie der Projektverantwortliche Lars Birken-Bertsch erklärte. Darunter seien Lesungen und Talks, Poetry Slams und Tastings auf der Messe sowie in Frankfurter Bars und Kulturinstitutionen.

Abgesagt wurden dagegen in diesem Jahr einige der bisher immer von Großverlagen veranstalteten Partys. So werden unter anderem der S. Fischer-Verlag und Rowohlt in diesem Jahr nicht einladen. Ein Sprecher von S. Fischer begründete die Absage mit wirtschaftlich schweren Zeiten, in denen sich die Verlage befänden. Zwischen 2013 und 2017 hat die Buchbranche 6,4 Millionen Käufer - 18 Prozent der Kunden - im Publikumsmarkt verloren. In den ersten neun Monaten dieses Jahres ging der Umsatz um 1,1 Prozent zurück. Die Buchbranche will auf der Messe nun nach Wegen suchen, um abgewanderte Leser zurückzugewinnen. Verlage und Buchhändler arbeiteten hart daran, "das Buch wieder stärker zu den Menschen zu bringen", sagte der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller, am Dienstag in Frankfurt.

