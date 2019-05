Die Debatte um die Freiheit der Kunst nimmt am Theater Freiberg weiter Fahrt auf. In einer öffentlichen Stellungnahme verwahrte sich die gesamte künstlerische Leitung des Hauses jetzt gegen Eingriffe ins Programm und gegen Maulkörbe durch die Politik. Außerdem fordern die Unterzeichnenden, dass die sächsische Erklärung DIE VIELEN umgehend wieder auf der Homepage erscheint, weil sich das Haus zu den dort definierten demokratischen Werten bekenne.

Kunst - und Meinungsfreiheit sind nicht verhandelbar, sie sind die Grundlage der künstlerischen Arbeit der Theater. Die Erklärung der Kulturministerkonferenz vom 13.3.2019 gilt auch für das Mittelsächsische Theater. Theater sind Erfahrungsräume der Demokratie. Aus der Stellungnahme

Neutralitätsgebot für ein Theater?

Vorausgegangen war der Wirbel um eine Veranstaltung des Theaters in der Reihe "DIALOG – Wir haben die Wahl - Was ist zu tun?" Ende März. Geladen war die Publizistin Liane Bednarz mit ihrem Buch "Angstprediger", das sich damit befasst, wie rechte Christen Gesellschaft und Kirche unterwandern. Vorgeblich wegen zu erwartender Störer verlegte die Gesellschafterversammlung die Veranstaltung kurzfristig vom Theater ins Rathaus. In einer Stadtratssitzung Anfang Mai nahm der inzwischen parteilose Oberbürgermeister Sven Krüger auf eine AfD-Anfrage dazu Stellung.

Bei diesem Team unterstellte er Intendant Ralf-Peter Schulze nach einem Zeitungsbericht, "Wahlwerbung betrieben, Statuten verletzt und Geld zweckentfremdet zu haben". Am Ende hatte Krüger mit Blick auf die "Zeiten des Vorwahlkampfes" in der Fragestunde erklärt, "strikte Neutralität" sei geboten. Derartige Veranstaltungen dürften deswegen künftig nicht mehr in den Räumlichkeiten des Theaters organisiert und durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang verschwand auf Veranlassung von Geschäftsführer Hans-Peter Ickrath auch der Link auf die Erklärung DIE VIELEN von der Website.

Die künstlerische Leitung erwartet, dass die sächsische Erklärung DIE VIELEN umgehend wieder auf der Homepage des Theaters erscheint. Aus der Stellungnahme

Doch ein Neutralitätsgebot sieht die künstlerische Leitung mitnichten und betont zugleich, dass die Veranstaltung nach ihrer Auffassung "keinen wahlempfehlenden Charakter" hatte. Thema gewesen sei "weder die AfD, noch eine andere Partei, sondern die Neue Rechte und ihre Wirkungsmöglichkeiten und Wirkungsweisen innerhalb der Kirche und unter Christen, auf die auch Kirchenvertreter schon seit Jahren mit großer Sorge hinweisen".

In der Stellungnahme weist die künstlerische Leitung darauf hin, dass inhaltliches Konzept, Spielplan und künstlerische Umsetzung in ihrer Verantwortung lägen. Darüber hinaus sei das nun in Frage gestellte Format "DIALOG" Teil eines vom Freistaat ausdrücklich gewollten und bestätigten Konzepts des Hauses zum Kulturpakt 2019-2022. Damit sei auch der Vorwurf der Zweckentfremdung von Steuermitteln zu entkräftet. Veröffentlicht wurde das Schreiben am Dienstag, unterzeichnet haben es neben Intendant Ralf Peter Schulze auch Generalmusikdirektor Raoul Grüneis, Schauspieldirektorin Annett Wöhlert, die Oberspielleiterin des Musiktheaters Judica Semler und Chordirektor Peter Kubisch.

"Unerhörter Vorgang"

Die Vorgänge in Freiberg sorgten über die Stadt hinaus für Aufsehen. Bautzens Theaterintendant Lutz Hillmann sprach von einem unerhörten Vorgang. Für das Programm eines Hauses sei der Intendant mit seinem Team zuständig. Es gelte die Freiheit der Kunst. Manche Dinge würden jetzt in Sachsen wohl aus Angst im Blick auf die kommende Landtagswahl gesagt. Doch das Herumlavieren zwischen den Haltungen bringe nichts. Man müsse klare Kante zeigen und sich als CDU auf das "C" im Namen besinnen. Dann könnten sich die Menschen auch zuordnen.

Ministerin Stange: Öffentliche Diskussionen mehr denn je notwendig