"Wir machen OFF" Neue Spielstätte für freie Künstler in Halle

Nun öffnet sich der Vorhang wieder und das an einem bekannten Ort: Der ehemaligen Spielstätte, der Theatrale am Waisenhausring. Dem Ort, an dem einst Halles Off-Theater-Vorkämpfer Tom Wolters mit seinen freien Komödianten spielte, bevor das Haus nur noch ab und an für Veranstaltungen vermietet wurde. Nun geht es wieder los und Oliver Rank vom Verein "Freie Spielstätten" freut sich auf "ganz viel Theater, vor allem in einem ganz breiten Spektrum, also Kindertheater, Theater für Erwachsene, Komödien, Dramen, Figurentheater, Improvisationstheater."