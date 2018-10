Die Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann haben am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen. Das Ehepaar wurde für seine Forschung zur Erinnerungskultur von Gesellschaften ausgezeichnet. Die Preisverleihung bildet traditionell den Abschluss der Frankfurter Buchmesse.

Zur Begründung teilte der Stiftungsrat mit, die beiden hätten ein Werk geschaffen, "das für die zeitgenössischen Debatten und im Besonderen für ein friedliches Zusammenleben auf der Welt von großer Bedeutung ist". Die Laudatio hielt der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht, ein persönlicher Freund der Assmanns. Er sagte, bei dem Ehepaar sei die Leidenschaft füreinander nicht zu routinierter Partnerschaft oder Arbeitsteilung verkommen: "Sie lieben sich, weil sie – auch in ihren intellektuellen Stärken und Gesten – so sehr verschieden sind, und dieses Ganz-Anders-Sein ist für sie auch im Alter ein Feuer geblieben, das dem Denken zweifache Energie gibt."

In ihrer Dankesrede forderten Aleida und Jan Assmann von Europa eine globale Solidarität im Umgang mit ökonomischen und natürlichen Ressourcen, "damit es eine Zukunft nachfolgender Generationen überhaupt noch geben kann". Europa müsse sich auch mit den Menschen solidarisieren, die durch Kriege, Not und Gewalt zur Flucht gezwungen seien.

Aleida und Jan Assmann in ihrer Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche

Es kann nicht angehen, dass es eine neoliberale Freiheit für die Bewegung von Kapital, Gütern und Rohstoffen gibt, während Migranten an Grenzen festhängen und wir die Menschen, ihr Leid und ihre Zukunft vergessen.

Die 71-jährige Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann beschäftigt sich im Schwerpunkt mit Erinnerungskultur. "Angesichts einer wachsenden politischen Instrumentalisierung der jüngeren deutschen Geschichte leistet sie in hohem Maße Aufklärung zu Fragen eines kulturellen Gedächtnisses einer Nation", bewertet der Stiftungsrat ihre Verdienste.

In ihrem jüngsten Buch plädiert Aleida Assmann angesichts der aktuellen Flüchtlingsdebatte für einen neuen Gesellschaftsvertrag, in dem Menschenrechte, Werte wie Empathie und Solidarität sowie ein Kanon von Regeln für ein faires und respektvolles Zusammenleben von Einheimischen und Zugewanderten maßgeblich sein sollten.

Der Ägyptologe Jan Assmann Bildrechte: dpa

Ihr 79-jähriger Ehemann Jan Assmann ist Ägyptologe und Kulturwissenschaftler. Er leiste mit seinen Schriften zum Zusammenhang von Religion und Gewalt sowie von Intoleranz und absolutem Wahrheitsanspruch einen unverzichtbaren Beitrag zum Verständnis der Friedensbereitschaft und Friedensfähigkeit der Religionen in der Weltgesellschaft, heißt es in der Begründung. In seinem Buch "Totale Religion. Ursprünge und Formen puritanischer Verschärfung" von 2016 beleuchtet er im aktuellen Bezug das Gewaltpotenzial monotheistisch geprägter Gesellschaften.