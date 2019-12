Herrmann führt den Sieg auch auf die gute lokale Vernetzung zurück. Man kenne sich, lerne voneinander. Und habe aufgrund der überschaubaren Größe schnell die Chance, an den wichtigen Wettbewerben teilzunehmen. Vor allem der Slammer Andreas In der Au habe hier viel aufgebaut, sagt er. "Ich konnte dieses Netzwerk dann ausbauen, und seitdem sind ganz wunderbare Leute hier auf die Bühne gekommen."

Einer von diesen Leuten ist Levin Simmet, der nun ebenfalls im Franz Mehlhose an seinem Kaffee nippt. Er ist erst seit zwei Jahren Teil der Szene - und wurde 2019 bereits zum U20-Meister gekürt. Simmet geht nun seine ersten Schritte als Berufs-Slammer: "Ich bin Student, und beziehe eigentlich Bafög. Durch die Irrwege der Bürokratie habe ich die letzten drei Monate keines bekommnen und war plötzlich in der Situation, dass ich außer 200 Euro Kindergeld im Monat mit nichts dastand. Ich war selber überrascht, dass die Auftritte, die ich hatte, ausgereicht haben, um mir die Miete und alles, was man so braucht im Monat, zu bezahlen."

Mit Poesie auf der Bühne Geld verdienen - ein Traum für den mittlerweile 21-jährigen. Dass er als Poetry-Slammer von der klassischen Literaturszene manchmal etwas schief angeschaut wird, stört ihn nicht: "Mein Arbeitgeber hat mir irgendwann mal ein Kalenderblatt von seinem Toilettenkalender geschenkt, wo drauf stand - 'Poetry Slam, ist das nicht die Paralympcis der Literatur?' - Ich verwende deswegen ganz gerne den Begriff 'Bühnenautor', wenn ich anderen erzählen muss, was ich mache."



Friedrich Herrmann sagt, er verorte die Slam-Szene vielmehr im Kabarett- und Comedy-Bereich. Hierfür sei sie eine Art Kaderschmiede: "Wenn man sich so anschaut, wer in Richtung Comedy oder Richtung Kabarett abwandert, dann sind das meistens diejenigen, die später für Furore sorgen." Felix Lobrecht sei im Comedybereich ein gutes Beispiel, Hazel Brugger im Kabarettbereich. Oder Marc-Uwe Kling, Bodo Wartke und Nico Semsrott. "Manche fragt sich dann - okay, wo kommt dieser Erfolg her? - Das kommt daher, dass sie viel aufgetreten sind, gut vernetzt sind. Und auch Sachen machen, die dem Publikum sehr gut gefallen."