Ein Jahr später entgeht er nur knapp seiner Verhaftung. Mit dem Machtantritt der Nazis 1933 werden seine Schriften verboten. Wolf, der 1888 im rheinischen Neuwied als Sohn eines jüdischen Kaufmannes geboren wird, seinen Glauben aber nie praktiziert hat und sogar aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten ist, wird von den Nazis wieder zum Juden erklärt - und 1937 ausgebürgert. Mit seiner Familie ist er da schon zu Freunden nach Frankreich geflohen. Fieberhaft beginnt er, an einem neuen Stück zu schreiben: In "Professor Mamlock" erzählt er die Geschichte eines jüdischen Arztes, der sich vom aufkommenden Antisemitismus nicht beeindrucken lassen und weiter nur menschlich sein will. Am Ende nimmt sich Mamlock das Leben. Das Stück, das fast visionär zeigt, welchen Weg Nazi-Deutschland nehmen wird, geht nach der Zürcher Uraufführung 1934 um die Welt.

Die Angst vor Pogromen, die saß tief in ihm. Also man kann ein Intellektueller sein, man kann Arzt sein, man kann über den ganzen Sachen stehen, aber diese Urangst, dass man nicht anerkannt ist, dass man in einer Minderheit lebt, die steckt auch im 'Mamlock'.

Christel Berger in der Wolf-Gedenkstätte in Lehnitz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seine Erfolge helfen ihm nicht. In Frankreich kann er nicht bleiben. Für einen jüdischen Kommunisten ist die USA wohl schon damals keine Option mehr. In die Sowjetunion geht Wolf, in Moskau am Arbat lebt er nun mit seiner Frau Else, der jungen Geliebten Lotte und drei Kindern - in einer Zwei-Zimmer Wohnung. Er wird gefeiert, reist durch die Welt. Doch in Moskau beginnen die politischen Schauprozesse und unter den deutschen Emigranten geht die Angst um, Wolf will nicht abwarten, sondern zu den Internationalen Brigaden in den spanischen Bürgerkrieg ziehen.

Er darf ausreisen, strandet aber erneut in Frankreich, findet eine Bleibe in Sanary sur Mer - und eine neue Geliebte, die später mit der gemeinsamen Tochter weiter nach Kuba flieht. In Sicherheit ist er nicht. Mit Kriegsbeginn 1939 wird Wolf als unerwünschter Ausländer interniert. Nach drei Jahren Lagerhaft, Hunger und Verzweiflung entgeht er knapp der Deportation ins KZ. Nur mit sowjetischer Hilfe und gefälschtem Pass entkommt er und landet 1941 wieder in Moskau, kurz bevor Nazi-Deutschland die Sowjetunion überfällt. Wolf, der einst als Truppenarzt begeistert in den Ersten Weltkrieg zog, verwundet und als Pazifist heimkehrte, tritt nun in die Politabteilung der Roten Armee ein. Er gründet das Nationalkomitee Freies Deutschland (NKFD) mit, das Wehrmachtssoldaten zum Desertieren aufruft und Kriegsgefangene umerziehen will.

Mit dem Kriegsende kehrt er 1945 nach Berlin zurück und verschreibt sich dem Aufbau eines "besseren Deutschland", wohl wissend, dass auch im Osten nicht wenige leben, die ihn vor zehn Jahren als Juden und Kommunisten noch umgebracht hätten. Widerstrebend wird er 1949 Botschafter in Polen, Wilhelm Pieck zuliebe, denn Wolf gilt als unbelastet. Nach Abschluss der Verhandlungen über die Oder-Neiße-Linie kehrt er in sein Heim in Lehnitz bei Oranienburg zurück. Wolf schreibt wieder rastlos, doch als Dramatiker spielt er jetzt, da man Brecht und sein Theater der Verfremdung feiert, auf den Bühnen keine so große Rolle mehr.

Ihn hat beispielsweise gestört, dass eine große Künstlerin wie die Gret Palucca in ihren Möglichkeiten beschränkt wurde. Ihn hat gestört, dass Kadavergehorsam wieder eingezogen ist. Ihn hat gestört, dass man Juden kritisch betrachtete. Was er konnte, versuchte er zu ändern, aber so viel war es nicht.

Die Sehnsucht nach einer Utopie, einer menschlichen Gesellschaft bleibt, gerade weil er erlebt hat, wie schnell alles sicher geglaubte und zivilisierte in die Barbarei kippen kann. Daher wohl sein Unbehagen über den Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953. Als er an diesem Tag auf dem Weg zu einer Sitzung der Akademie der Künste in Berlin ist, wird sein Bonzenauto am Bahnhof Friedrichstraße von einer Menschenmenge aufgehalten. Er kehrt den Offizier raus und sorgt dafür, dass "die Meuterer" ihm den Weg frei machen.

Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 in Ost-Berlin Bildrechte: dpa

Seinem jüngsten Sohn Thomas, den seine letzte Geliebte Irmgard am 15. Juni 1953 auf die Welt gebracht hat, schreibt er noch in der Nacht ein Gedicht gegen die Vergeblichkeit: "Doch, wir, die im Feuerregen stehen, wir möchsten, all das soll nicht fruchtlos verwehen." Drei Monate später stirbt Friedrich Wolf in seinem Arbeitszimmer in Lehnitz an Herzversagen. Er hinterlässt sieben Kinder, darunter Markus Wolf, später geheimnisumwitterter Chef des DDR-Auslandsgeheimdienstes und Konrad Wolf, der sein Stück "Professor Mamlock" 1960 als Regisseur bei der DEFA verfilmen wird.