Wie reicht man das Thema "Wende" an eine Generation weiter, die die DDR gar nicht mehr erlebt hat und sie nur aus Erzählungen von Eltern und Großeltern kennt, oder gar nur von Wahlplakaten a la "Vollende die Wende"? – Bei "Fritzi" haben sich die Produzenten für das Kinoformat entschieden, das generationsübergreifende Erlebnis also. Eine geradezu notwendige Aufgabe in dieser Zeit. Denn nach der Wende schwiegen viele Eltern und ließen ihre Kinder mit dem Geschehenen ziemlich allein, wie aktuell der Autor Johannes Nichelmann in seinem Buch "Nachwendekinder" treffend analysiert .

Der Film "Fritzi" also will die Kinder nicht allein lassen. Die Handlung dreht sich um das gleichnamige 12-jährige Mädchen: Sie lebt mit ihrem kleinem Bruder und den Eltern in Leipzig. Ihre Freundin Sophie fährt in den Sommerferien mit der Mutter nach Ungarn, Sophies Hund Sputnik bleibt bei Fritzi. Dann ist der Sommer vorbei – und Sophie ist mit ihrer Mutter über Ungarn in den Westen geflohen. Das neue Schuljahr beginnt und Fritzi will den Hund zu Sophie in den Westen bringen, während einer Klassenfahrt im Harz.