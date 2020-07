Reinhard Bärenz Bildrechte: MDR/Joachim Blobel

In den ersten vier Ausgaben wurde über Theater, die Musikwirtschaft, die Filmbranche und die Orchester diskutiert. Die vierte Zukunftswerkstatt am 14. Juli 2020, 18 Uhr, hat das Thema "Reicht die Kraft der Literatur? – Der Buchmarkt in der Corona-Krise". Moderiert wird das Gespräch von MDR KULTUR-Redaktionschef Reinhard Bärenz.