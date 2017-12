"Mission: Impossible" aus dem Jahre 1996: Zum ersten Mal ist Tom Cruise alias Ethan Hunt Agent eines IMF-Teams, eines Impossible Mission Force-Teams. Doch die Operation entpuppt sich als Fehlschlag. Hunt selbst steht unter dem Verdacht, als Verräter das tödliche Missgeschick verursacht zu haben. Es gelingt ihm, den tatsächlichen Übeltäter zu stellen: Es ist sein Boss Jim Phelps.

Der Held wird zum Schurken

Peter Graves als Jim Phelps in "Mission Impossible - In geheimer Mission". Bildrechte: IMAGO Doch Jim Phelps ist nicht irgendwer. In der Fernsehserie "Mission: Impossible", die in Deutschland unter dem Titel "Kobra, übernehmen Sie" ab 1967 bekannt wird, übernimmt Phelps ab Staffel Zwei das Kommando und leitet die IMF-Einsätze. So jemanden macht man gewöhnlich nicht zum Schurken. Das wäre in etwa so, als würde ein Captain Picard die Föderation verraten und die "Enterprise" in die Luft sprengen. Phelps-Darsteller Peter Graves hat sich mit der Umdeutung seines Charakters jedenfalls nicht anfreunden können.

Sie haben eine Laus aus ihm gemacht. Schauspieler Peter Graves über seine Rolle

Der Ursprung des "Mission: Impossible"-Franchises

Mal machen die Damen und Herren um Phelps & Co. in "Kobra, übernehmen Sie" die Pläne von Regierungen jenseits des Eisernen Vorhangs zunichte – schließlich herrscht der Kalte Krieg – aber auch gefährliche Drogendealer und Glücksspieler werden zur Strecke gebracht. All das natürlich streng geheim.

Sollten Sie oder irgendjemand aus ihrer Spezialeinheit gefangen genommen oder getötet werden, wird der Minister wie üblich jede Kenntnis ihrer Unternehmungen abstreiten. Aus "Kobra, übernehmen Sie"

Oscar-Gewinner Martin Landau spielte drei Staffeln bei "Kobra, übernehmen Sie" mit. Der Schauspieler ist im Juli mit 89 Jahren gestorben. Bildrechte: dpa Phelps Leute agieren einfallsreich. Mit Raffinesse, mit Köpfchen – was die Einsätze äußerst unterhaltsam macht. Technische Kabinettstückchen kommen zur Anwendung, die direkt aus Qs Bondschmiede stammen könnten. Martin Landau darf als König der Verkleidung immer wieder in neue Rollen schlüpfen und so seine Wandlungsfähigkeit als Schauspieler belegen. Der spätere Oscar-Gewinner gehört in drei Staffeln zur Impossible Mission Force. Leonard Nimoy, der Spock in "Star Trek" spielte, bringt es auf zwei Staffeln.

Fünf Jahrzehnte unmögliche Aufträge