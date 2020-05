Knapp zwei Wochen nach der Wiedereröffnung der Magdeburger Museen hat Direktorin Gabriele Köster eine positive Zwischenbilanz gezogen. Köster sagte am Samstag bei MDR KULTUR, im Kulturhistorischen Museum und im Museum für Naturkunde seien die Erfahrungen mit Besuchen unter Auflagen bislang sehr gut gewesen. Die Besucher seien sehr diszipliniert, außerdem seien die Räumlichkeiten sehr weitläufig. Die Museen haben am 5. Mai nach der Corona-bedingten Schließung wieder geöffnet.

Köster, 1964 in Mönchengladbach geboren, leitet die Magdeburger Museen seit 2013. Persönlich wurde sie schon zeitig in ihrem Elternhaus kunsthistorisch angeregt. Schon als Zweijährige saß sie am Schreibtisch in der Galerie des Vaters. Dennoch wollte die Tochter ihren eigenen Weg gehen.