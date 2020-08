Die Wolfsbrücke im Wörlitzer Park Bildrechte: MDR/Felicitas Förster

Brigitte Mang wiegt den Kopf. Seit etwa 25 Jahren werde das Gartenreich restauriert, ungefähr gleichzeitig kam der Welterbe-Titel. "Das ist jetzt ein bisschen die Frage nach Huhn und Ei", sagt die Direktorin. Auf der einen Seite sei der Titel unterstützend gewesen, um Fördermittel des Bundes, des Landes und der EU zu bekommen. "Andererseits waren die Objekte auch in so schlechtem Zustand, dass man sie so und so von Grund auf sanieren musste."