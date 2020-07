Die Schriftstellerin Elke Erb bekommt den Georg-Büchner-Preis 2020. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mit. In der Begründung der Jury hieß es, Erb habe ein "unverwechselbares und eigenständiges schriftstellerisches Lebenswerk". Ihr poetischer Sachverstand habe mehrere Generationen von Dichterinnen und Dichtern in Ost und West beeinflusst.