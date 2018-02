Andreas Rohde: Es ist ungeeignet, weil er schon als Jugendlicher recht aufmüpfig war. Er hat schrille Kleidung getragen, hat sich über Konventionen hinweggesetzt. Im Grunde wirkt der junge George Harrison ähnlich wie Lennon später. Ich glaube, er hat den Stempel des stillen Beatles bekommen, weil er sich in der Öffentlichkeit zurückgehalten hat. Aber er spielte auch mit der Rolle des stillen Beatles und hat sie bewusst kultiviert. Bei der ersten Tournee durch die USA 1964 wurde er gefragt: "Warum lächelst du eigentlich nie, George?" und dann sagte er ganz trocken: "Ich würde mir die Lippen verletzen." Wenn Harrison begeistert von etwas war, dann hat er sich stark bemerkbar gemacht. Das bezeugen seine Monthy Python-Freunde. Es gibt ein Interview mit Michael Palin, in dem er sagt, Harrison als stillen Beatle zu bezeichnen sei geradezu lachhaft.

Harrison hat sich von Anfang an als Musiker gesehen und das auch bewusst stärker als die anderen. Er hat sich auf seine Gitarre und seine Arbeit konzentriert. Er war der erste, der sich gefragt hat, was es außer diesem Ruhm noch geben könnte. Als die Beatles zu Weltruhm gelangt sind, war George Harrison gerade 20 Jahre alt. Wenn man tausende Menschen um sich hat, die in Verzückung kreischen, dann regt das zum Nachdenken an. Er hat sich von Anfang an gefragt, was wird danach sein, nach dieser unfassbaren Euphorie? Der Ruhm hat ihm auch zu schaffen gemacht, deswegen hat er anderswo nach tieferem Sinn gesucht.