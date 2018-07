Gezeigt werden in der Ausstellung 30 Gemälde, 22 Holzskulpturen und Bronzegüsse. Zu sehen sein wird auch der 44 Zeichnungen umfassende Zyklus "La Grande Guerre", den Kurt inspiriert von Henri Barbusses Antikriegsroman "Das Feuer" 2003 geschaffen hat. Nicht nur die Lektüre dieses Buches über den Ersten Weltkrieg regte ihn dazu an, seine eigenen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg bewegten ihn dazu.

Nach einer Lehre als Tiefdruck-Retuscheur war Müller zu einer Fallschirmjäger-Einheit nach Frankreich beordert worden. Er überlebte den Kessel von Falaise in der Normandie und eine der letzten großen Schlachten des Zweiten Weltkrieges in den Ardennen. Die eigenen Kriegserlebnisse ließen Kurt sein Leben lang nicht los, verstärkt beschäftigte er sich wieder damit, als nach der Wende mehr Literatur zugänglich wurde und ihm darüber hinaus die Tagebücher seines Vaters aus dem Ersten Weltkrieg in die Hände fielen. Auf die Frage, warum er so viel später diese schonungslosen Bilder geschaffen hat, erklärt er: "Auf diese Weise kann sich jemand von Bedrängnissen befreien. Das ist eigentlich der Urgrund."

Akt, 2000, Aquarell auf Papier Bildrechte: Archiv der Gerhard-Kurt-Müller-Stiftung

Müller, 1926 in Leipzig-Probstheida geboren, kehrte nach drei Jahren der Kriegsgefangenschaft in Frankreich in seine Heimatstadt zurück. Dem Land fühlte er sich seither verbunden. 1948 bewarb er sich an der Akademie für Grafik und Buchkunst Leipzig. Dort wurde er Schüler von Elisabeth Voigt und Prof. Kurt Massloff. Gemeinsam mit Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer und Werner Tübke prägte er die Hochschule für Grafik und Buchkunst in den turbulenten 1960er-Jahren maßgeblich. Von 1964 bis 1966 war er dort Rektor. 1968 zog er sich auch aus Protest gegen politische Gängeleien von der HGB zurück und begann, freischaffend tätig zu sein. Damit geriet er als Vertreter der "alten" Leipziger Schule in Vergessenheit. Ab 1973 widmete er sich auch der Bildhauerei. Seit 1981 lebte und arbeitete er zeitweise auch in Friedrichsdorf bei Erfurt. 2004 begründete er die Gerhard-Kurt-Müller-Stiftung Leipzig mit, die seine Werke in einer ständigen Ausstellung zeigt.