Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) haben das Buch "Comic Strip" des Malers Gerhard Richter erworben. Wie die Kunstsammlungen am Donnerstag mitteilten, handelt es sich dabei um ein Unikat aus dem Jahr 1962, das originale Tusche- und Stempelzeichnungen beinhaltet. Es entstand während Richters Studium an der Kunstakademie Düsseldorf. Richter, der zu den bedeutendsten Künstlern der Gegenwart gehört, fertigte es damals an, um sich bei Verlagen zu bewerben und damit sein Stipendium aufzubessern, so die Kunstsammlungen weiter. Das Buch hatte sich jahrelang in Privatbesitz befunden und wurde nun bei einer Auktion versteigert. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.