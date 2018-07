Kriminalpsychologin Lydia Benecke: Wie Frauen zu Gewaltverbrecherinnen werden

MDR KULTUR: Dass wir heute über dieses Thema sprechen, heißt nicht, dass es neu ist. Das heißt eher, früher wurden Frauen als Täterinnen vielleicht nicht so wahrgenommen oder es wurde einfach nicht darüber gesprochen . Warum ist das so?

Lydia Benecke: Dafür gibt es natürlich viele Gründe. Einerseits kann man nicht in Abrede stellen, dass gerade bei Gewalt- und Sexualverbrechen die überwiegende Mehrzahl der Täter männlich ist. Das ist sicherlich ein Aspekt, warum man die selteneren Täter, die dann weiblich sind und die dann in den Statistiken auch eher selten auffallen, dass man die vielleicht nicht so im Fokus hatte.