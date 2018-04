Ist Gewalt eine Domäne der Männer, der Friede hingegen weiblich? Mit dieser kulturhistorischen Frage beschäftigt sich die neue Sonderausstellung in Dresdens Militärhistorischem Museum der Bundeswehr: "Gewalt und Geschlecht".

Der scheidende Chefkurator Gorch Pieken Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Angekündigt war sie lange als größte Schau seit der Neueröffnung des Hauses im Jahr 2011, starten sollte sie nach zwei Jahren der Planung ursprünglich schon im September 2017. Furore machten dann aber nicht das publikumsträchtige Konzept oder die mehr als 1.000 Exponate aus aller Welt, sondern zwei Personalien. Erst wurde im März 2017 der Direktor Matthias Rogg, Oberst und zugleich habilitierter Militärgeschichtler, vom Bundesverteidigungsministerium, dem das Haus untersteht, nach Hamburg versetzt. Im Juni folgte sein Stellvertreter, Chefkurator Gorch Pieken, erst nach Berlin-Gatow, dann ans Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Die Ankündigung zur Ausstellung war von der Webseite des Museums verschwunden, technische und bauliche Gründe wurden geltend gemacht. Später hieß es, Pieken kuratiere sie nun eben aus der Ferne.

Dreamteam versetzt in die Etappe

Dresden wurde 1945 auf einer Fläche zerstört, die einem riesigen Keil glich. In spektakulärer Weise griff Libeskinds dies in seinem Umbau auf, die Spitze weist in die Richtung des Zentrums der Zerstörung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Offenbar wurde so, was Beobachter schon lange kolportierten: Hinter der neoklassizistischen Fassade des Hauses, in die Architekt Daniel Libeskind beim Umbau des alten Arsenals der sächsischen Armee und späteren NVA-Museums, einen modernen Keil aus Glas, Stahl und Beton getrieben hatte, rumorte es schon länger gewaltig. Nun zogen sich mit Rogg und Pieken diejenigen zurück, die einst nicht nur für die Neukonzeption der Dauerausstellung verantwortlich zeichneten, sondern auch für die rund 20 Sonderschauen seit der Neueröffnung des Hauses 2011, für Projekte zu den Befreiuungskriegen, zu den Grabenschlachten des Ersten Weltkrieges, zum Waffenhandel oder zu den Tatorten der NSU-Morde. Dabei schienen zur Neueröffnung vor sieben Jahren alle des Lobes voll, dass die Ausstellungsmacher ihre 700-jährige Geschichte des Militärwesens nicht in einem waffentechnischen Parcours abhandelten, sondern in ein gesellschaftliches Umfeld stellten, dass sie Gewalt und Leid in Kriegen nicht aussparten sowie aktuelle und kontroverse Themen anpackten. Im ersten Jahr strömten 250.000 Besucher ins Museum, zuletzt waren es immer noch 170.000.

Wir wollen Militär und Soldaten nicht einfach so heroisieren, sondern wir wollen sie in ihrem historischen Zusammenhang zeigen. Das ist auch unser Verständnis als Staatsbürger in Uniform, dass wir uns befragen, uns aber auch befragen lassen und hinterfragen. Das unterscheidet uns grundsätzlich von allen anderen Museen, die vorher in diesem Gebäude waren. Das ist ein neuer Ansatz, für viele auch radikal und unerwartet. Matthias Rogg, ehemaliger Direktor des MHMD zur Eröffnung 2011

Die Trophäensammlung einer schönen Dresdnerin zu sehen in der Schau Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nicht nur über die beiden Personalien und das Zerwürfnis zwischen Leitung und Mitarbeitern, auch darüber, dass die ehrgeizigen Projekte den finanziellen Rahmen des Hauses sprengten, wurde in den vergangenen Monaten überregional spekuliert. Unter Berufung auf anonym bleiben wollende Kritiker hieß es außerdem - im Umfeld der vor einem Jahr gerade heftig geführten Debatte um die Traditionspflege der Bundeswehr - die Verdienste des Heeres würden in diesem dem Bundesverteidigungsministerium unterstellten Museum nicht gebührend gewürdigt. Überhaupt: Wo bliebe das Militärische bei all den kulturhistorischen Diskursen?

Strategiewechsel hin zur antiquierten Panzerschau?

Dafür fand der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, der Potsdamer Geschichtsprofessor Manfred Görtemaker klare Worte. Einigen in der Bundeswehr sei der Kurs von Rogg und Pieken - trotz ihres Erfolgs - schon lange ein Dorn im Auge. Görtemaker gesteht zu, dass das Personal mit den mehr als 20 Sonderschauen in den vergangenen sieben Jahren wohl überlastet gewesen sei. Darauf führt er auch die verspätete Eröffnung zurück. Roggs Nachfolger als Direktor, Oberstleutnant Armin Wagner, sei ein sehr guter Historiker, aber eben kein Museumsmann. Zuletzt musste sich Wagner der Frage stellen, ob ein Strategiewechsel für das Haus etwa hin zur antiquierten Panzerschau anstehe. Er dementierte. Auch Görtemaker hält es im MDR KULTUR-Gespräch für "abwegig, dass aus dem Haus ein reines Militärmuseum wird und diese kulturgeschichtlichen Dimensionen wegfallen: "Das wird nicht passieren."

Der Potsdamer Historiker Manfred Görtemaker Bildrechte: dpa Wir brauchen einen erfahrenen Museumsleiter an der Spitze dieses Hauses. Manfred Görtemaker, Wissenschaftlicher Beirat und Historiker

Verändern müsse sich aber die Struktur: "Wir haben einvernehmlich beschlossen, dass mittelfristig eine zivile Leitung für dieses Museum bestellt werden soll." Das wäre dann nicht mehr dem Bundesverteidigungsministerium, sondern dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam unterstellt, das jetzt schon fachlich zuständig sei. "Natürlich tut sich die Bundeswehr ein bisschen schwer damit, die Leitung eines solchen Hauses einem Zivilisten zu übertragen." Es werde also neben dem Museumsleiter auch noch einen Bundeswehr-Offizier geben, der für die militärischen Belange zuständig sei. "Es gibt ja sehr viele Waffen, darum muss man sich kümmern." Görtemaker geht davon aus, "dass wir in einem Jahr da schon klarer sehen." Es gäbe viel zu tun, man brauche neue Aktivitäten, um weiter Besucher anzulocken. Nicht nur, dass die Dauerausstellung in absehbarer Zeit überarbeitet werden müsse, nicht nur Sonderschauen, auch Veranstaltungen, an denen es in letzter Zeit etwas gemangelt habe, gehörten dazu.

Allen Beteiligten muss daran gelegen sein, dass dieses Museum wirklich funktioniert. Es ist eben kein normales Museum, es ist ein Aushängeschild für die Bundeswehr. Es ist auch ein Aushängeschild für die Bundesrepublik Deutschland. Manfred Görtemaker, Wissenschaftlicher Beirat und Historiker

"Kollateralschaden" und Diskussionsbedarf

Die kondomierte Rakete und ein scheinbar entmannter Mann Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zwei Männer, die für das Haus brannten, werden dann nicht mehr dabei sein. Gorch Pieken, der über die Querelen nicht mehr reden will oder darf, sieht seine letzte große Schau in Dresden als Kompromiss und seinen Abgang als Kollateralschaden des Streits, ohne konkreter zu werden Er sagt im MDR KULTUR-Gespräch nur so viel:

Der Kurator neben der Vitrine mit einem Stab, der 1665 in Schwerin über einer Hexe zerbrochen wurde. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als wissenschaftlicher Leiter des Hauses war es mir wichtig, für die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit wissenschaftlichen Denkens und Urteilens einzustehen. Gorch Pieken, ehemaliger wissenschaftlicher Leiter des Museums