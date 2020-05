Der Kunsthistoriker Gilbert Lupfer wird hauptamtlicher Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. Wie die Einrichtung mit Sitz in Magdeburg am Donnerstag mitteilte, tritt er sein Amt am Freitag an. Lupfer sei seit 2017 bereits ehrenamtlicher wissenschaftlicher Vorstand der Stiftung gewesen und löse nun Rüdiger Hütte ab, der seine Amtszeit nach fünf Jahren beende.