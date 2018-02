Den Journalismus sieht "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo heute dringend in der Pflicht, das Gespräch in der Gesellschaft über alle Spaltung hinweg zu unterstützen. Das sagte er im Gespräch mit MDR KULTUR.

Nach Ansicht von Giovanni di Lorenzo müssen Journalisten jedoch gegen den Trend arbeiten, dem Publikum nur nach dem Munde zu reden. In diesem Zusammenhang spricht er sich gegen den Mainstream der informationellen Blasenbildung in den Medien aus. Viele Menschen würden heute nur noch nach Bestätigung ihrer eigenen Meinung suchen und in Parallelwelten abtauchen.