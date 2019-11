Der Atlas besagt, dass die Lebenszufriedenheit der Deutschen auf den höchsten Wert seit 1989 gestiegen ist. Können Sie festmachen, woran das liegt?

Vielen Deutschen geht es wirtschaftlich gesehen relativ gut. Bildrechte: imago/Hoch Zwei Stock/Angerer Man weiß schon aus anderen Untersuchungen, dass das Wohlbefinden der Deutschen auf einem relativ hohen Niveau liegt. Gerade in Westdeutschland sehen wir, dass das Wohlbefinden langfristig stabil ist und in Ostdeutschland in den letzten Jahren nach oben gegangen ist. Die Lücke zum Westen wurde fast geschlossen. Bei der Lebenszufriedenheit greifen die Leute im Wesentlichen auf persönliche Dinge zurück, es gibt eine relativ klare Trennung zwischen Gesellschaft und dem eigenen Leben. Und da es den meisten Deutschen relativ gut geht, drückt es sich in diesen Zahlen aus.

Dennoch hat man das Gefühl, dass gesellschaftliche Debatten immer mehr ins Persönliche gehen. Die Wahlergebnisse zeigen tiefe Bruchlinien in der Gesellschaft. Wie passt das zusammen?

Es scheint so zu sein, dass die artikulierte Unzufriedenheit sehr stark auf die gesellschaftliche Entwicklung bezogen wird. Und die meisten Leute im eigenen Umfeld aber relativ wenig von diesen negativen Dingen betroffen sind. Zum zweiten scheint es auch so zu sein, dass die gesellschaftlichen Bruchlinien zu einem großen Teil kulturell aufgeladene Fragen sind: Will man eine kosmopolitische Gesellschaft oder nicht? – Das hat relativ wenig mit der sozioökonomischen Lage zu tun, sondern eher mit Einstellungsfragen, mit Wertefragen. Und da scheint die Gesellschaft ein bisschen auseinanderzugehen.

Sollten wir also etwas vorsichtiger mit dem Begriff "Angst" in unserer Gesellschaft umgehen?

Demo in Freital gegen eine Flüchtlingsunterkunft (2015). Bildrechte: dpa Ja! Zumindest sollten wir nicht die deutsche Gesellschaft als eine porträtieren, in der es flächendeckend sehr viele Ängste gibt und die Leute von existenziellen Sorgen bedroht sind. Das hören wir in vielen Zeitdiagnosen, ist auch bei Soziologen beliebt. Wenn man aber genauer hinschaut sieht man, dass viele Ängste im privaten Bereich in den letzten Jahren eher zurückgegangen sind. Was allerdings zugenommen hat sind Ängste, die auf die Gesellschaft bezogen sind und ganz stark Event-getrieben sind. Die also letztlich mit der Flüchtlingskrise zu tun haben: einerseits die Angst vor Überfremdung, andererseits vor der Fremdenfeindlichkeit.

Wenn wir insgesamt gar nicht so unglücklich sind: Wie schaffen wir es als Gesellschaft, dies gegenseitig zu kommunizieren? Wir haben ja derzeit ein ziemlich rabiates und unfreundliches Gegeneinander auf der Straße.

Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das so der Fall ist. Die vieldiskutierte Verrohung bezieht sich stark auf Verhalten im Netz. Da machen ja aber gar nicht alle mit. Mein Eindruck ist eher, dass es in anderen Bereichen durchaus positive Entwicklungen gibt. Dass die Menschen also nicht flächendeckend unfreundlicher zueinander werden, sondern das Gegenteil passiert. Wir gucken nur immer auf das Negative.