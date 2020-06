In Görlitz soll ein Ausbildungszentrum für Berufe hinter der Kamera entstehen. Für die Entwicklung eines Konzepts zur Gründung einer Sächsischen Filmakademie gab der Stadtrat jetzt grünes Licht, wie Oberbürgermeister Octavian Ursu erklärte: "Wir wollen in Görlitz filmhandwerkliche Berufe ausbilden, so dass der Name Görlitz als Filmstadt weiter gefördert wird und die Region wirtschaftlich profitieren kann."