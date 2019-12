Gemälde-Rückkehr: Gothas OB Kreuch spricht über Geheimverhandlungen

Also Sie haben als damals fungierender Stiftungsratsvorsitzender von Schloss Friedenstein ja monatelang die Verhandlungen in aller Stille geführt. Um das vielleicht gleich zu klären: Was sollte ich darüber besser Sie nicht fragen?

Sie sollen mich eigentlich nicht fragen, wie ich mich gefühlt habe in all dieser Zeit, mit niemandem sprechen zu können über das, was mich da belastet hat. Und es war schon nicht einfach. Man wusste ja wirklich nicht, wie es ausgehen würde. Würde es gut ausgehen oder würde es nicht gut ausgehen? Würde man persönlich betroffen sein oder nicht persönlich betroffen sein?

Aus diesem Grunde bin ich sehr froh, dass es am 30.9. dieses Jahres zur Übergabe aller Gemälde kam, dass diese Gemälde jetzt untersucht werden auf Echtheit, auf Authentizität, ob es die Gothaer Gemälde sind. Und ich wünsche mir sehr, dass es die Gothaer Gemälde sind.

Sie haben mich verständlicherweise gerade gebeten, Sie nicht zu fragen, wie Sie sich damals gefühlt haben, als Sie mit keinem darüber reden wollten. Aber natürlich machen Sie mich neugierig.

Es ging schon sehr nah. Und als ich zum ersten Mal Fotografien der Bilder gesehen habe in Farbe, bisher gab es ja nur Schwarz-Weiß-Bilder, war das schon unwahrscheinlich bewegend, und das hat schon Tränen in den Augen gebracht. Und ich muss auch sagen, am 30.9. sind mir die Knie schon weich geworden, als ich zum ersten Mal diese fünf Gemälde vor mir liegen sah, als die zur Untersuchung gegeben worden sind. Das kann man eigentlich nicht in Worte fassen, diesen Moment.

Also als man damals auf Sie zugetreten ist, um es nochmal ganz neutral zu formulieren, hat da eine Rolle gespielt, dass sich bei irgendwem ein Gewissen gemeldet hat, oder was waren da für Motive am Gang?

Ich denke mal, es waren damals Motive am Gang, dass man gesagt hat, mit der Stadt Gotha und der Stiftung Schloss Friedenstein kann man reden über Kunstgegenstände, die seit vielen Jahren verlorengegangen sind, dort mit den Leuten vor Ort kann man sprechen, ob Sie Möglichkeiten sehen, die Kunstgegenstände zurückzugeben, weil ja die Leute, die die Kunstgegenstände jetzt in Verwahrung haben, sie auch auf irgendeine Art und Weise erworben haben, und damit man eine Rückgabe möglichst geräuschlos vollziehen kann.

Also über die letzten Besitzer kann man im Grunde gar nichts sagen?

Nein, überhaupt nichts, weil mit den Besitzern sind wir nie im Kontakt gewesen.

Sondern es war eine Anwältin, richtig?

Nein, die Besitzer haben eine Person ihres Vertrauens eingesetzt, und diese Person ihres Vertrauens ist an uns herangetreten.

Können wir denn davon ausgehen, dass Geld geflossen ist, beziehungsweise fließen wird – oder vielleicht ein bisschen anders gefragt: Was ist in solchen Fällen dann eigentlich üblich?

Bis zum heutigen Tage ist kein Geld geflossen für die Untersuchung. Es ist aber eine Vereinbarung geschlossen worden, aus der hervorgeht, wenn die Bilder die Gothaer Bilder sind, dann ist ein Betrag zu zahlen, oder wenn sie es nicht sind, dann sollen die Bilder zurückgehen. Oder wenn es nicht möglich ist, das Geld aufzubringen, auch in dem Falle sollen sie zurückgehen.

Sie haben gesagt: Einen Betrag. Gibt es da vielleicht einen Marktwert, an dem man sich orientiert? Aber die Bilder haben ja möglicherweise gar keinen Marktwert.

Über die Bilder gibt es die verschiedensten Aussagen. Im Jahre 1979 waren sie fünf Millionen DDR-Mark wert. Ein halbes Jahr später waren es fünf Millionen D-Mark wert. Vor wenigen Jahren wurde ein Betrag von 50 Millionen Euro veröffentlicht. Und auch heute gehen verschiedenste Summen durch die Medienlandschaft. Eigentlich gibt es für solche Bilder keinen Marktwert, weil sie nicht verkaufbar sind. Aber weil das deutsche Recht so schwierig ist, wird immer nach einer gütlichen Lösung gesucht. Und da wird auch in der Regel ein Betrag gezahlt.

Und bei dem könnte die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung eine gewisse Rolle spielen.

Die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung, Dr. Martin Hoernes, war vom ersten Tag an durch mich mit einbezogen als Partner und hat mich in dieser Zeit sehr sehr hervorragend begleitet, beraten sowohl in finanzieller als auch in juristischer Form. Und aus diesem Grunde gebührt ihm mein herzlicher Dank. Und Sie wären es auch gewesen, die die Bilder für uns zurückerworben hätten. Denn die Stadt Gotha, das war von Anfang an klar, kann die Bilder selbst aus eigenen Mitteln nicht zurückkaufen, weil wir sie nicht haben. Die Stiftung Schloss Friedenstein schon gar nicht.

Was passiert jetzt unmittelbar mit den Bildern, wie geht es unmittelbar weiter?

Wir lassen die Bilder jetzt noch untersuchen. Wenn die Ergebnisse feststehen, werden wir dann mit den jeweiligen Organen, jetzt gab es ja Eingriffe der Polizei, dann muss mit der Polizei gesprochen werden und so weiter, wie wir weiter verfahren können. Aber wir sind an einer gütlichen Einigung mit den Menschen interessiert, die die Bilder für uns bisher aufbewahrt haben.

Und dann werden sie vielleicht eines dann gar nicht mehr so fernen Tages sich auf Schloss Friedenstein des Ansturms nicht erwehren können all der Kunsttouristen, die die Bilder dann natürlich bald wieder sehen wollen.

Ja, dann sind all die Menschen aufgefordert, die sie 40 Jahre nicht sehen konnten, das sind mehrere Millionen Menschen, die dann den Weg nach Gotha suchen sollten. Wir wollen aber bis dahin auch die Geschichte aufklären: Wie ist es wirklich gewesen von '79 bis zum heutigen Tage mit den Bildern.