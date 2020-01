Popstar Billie Eilish hat bei den Grammys die Preise in allen vier Hauptkategorien gewonnen. Die 18-Jährige Sängerin und Songwriterin wurde in der Nacht zum Montag in Los Angeles für das beste Album ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"), die beste Aufnahme und den besten Song (beides für "Bad Guy") sowie als beste Newcomerin ausgezeichnet. Seit Beginn der Grammys 1959 war es das erste Mal, dass einer Frau bei einer einzigen Verleihung der Sieg in allen vier Hauptkategorien gelang. Der einzige Mann, der dieses Kunststück schaffte, war Christopher Cross ("Sailing") im Jahr 1980.

Eilish gewann außerdem den Grammy für das beste Pop-Gesangsalbum. Sie bedankte sich bei ihren Fans. Sie seien "der Grund, warum wir alle überhaupt hier sind". Eilish hatte im vergangenen Jahr mit ihrem Debüt-Album für Furore gesorgt. Ihre oft schwermütige, vom Gothic inspirierte und vom Bass angetriebene Musik hatte weltweit Menschen in ihren Bann gezogen. Ihr Bruder Finneas O'Connell, der die Musik produzierte, gewann dafür Grammys in zwei weiteren Kategorien. Die beiden hatten das Album hauptsächlich im Haus ihrer Eltern aufgenommen.

Preise auch für Lady Gaga, Beyoncé und Michelle Obama

Mit sechs Nominierungen war Eilish als eine der Favoritinnen in die 62. Grammy-Gala im Staples Center gezogen – und stellte die Konkurrenz dann in den Schatten. Rapperin Lizzo, die mit acht Nominierungen als Top-Favoritin gegolten hatte, gewann letztlich drei Grammys, unter anderem für die beste Pop-Solo-Darbietung mit "Truth Hurts". Rapper Lil Nas X , der sechs Mal nominiert war, gewann für seinen Chart-Mega-Erfolg "Old Town Road" Grammys für die beste Pop-Darbietung eines Duos und für das beste Musikvideo.

Lady Gaga gewann zwei Preise für die Musik des Kinohits "A Star is Born". Die Auszeichnung für die beste Filmmusik holte Beyoncé. Die frühere First Lady Michelle Obama gewann einen Grammy für die Hörbuchversion ihrer Autobiografie "Becoming: Meine Geschichte".

Der im vergangenen Jahr ermordete Rapper Nipsey Hussle wurde posthum mit zwei Grammys geehrt. Ihm wurde der Musikpreis für die beste Rap-Darbietung für "Racks in the Middle" und für die beste Rap-Gesangs-Darbietung für "Higher" verliehen. Hussle war im vergangenen März in Los Angeles auf offener Straße erschossen worden.

Deutsche Künstler gehen leer aus

Mehrere prominente deutsche Künstler gingen dagegen leer aus, unter ihnen der Filmkomponist Hans Zimmer ("König der Löwen") und der Dirigent Christian Thielemann für eine Aufnahme der Wagner-Oper "Lohengrin" bei den Bayreuther Festspielen 2018. Einzig die NDR Big Band als Begleitung des US-Jazztrompeters Randy Brecker siegte in der Kategorie «Bestes improvisiertes Jazz-Solo» für "Sozinho" auf seinem Album «Rocks». Die Grammys wurden in insgesamt 84 Kategorien vergeben.