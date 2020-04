Die Kommunen als Rechtsträger sind für uns die ersten Ansprechpartner und auch die Verantwortlichen, die gemeinsam mit Bund und Ländern klare Rahmenbedingungen schaffen müssen.



Alles, was am 19. April durch die Bundeskanzlerin und durch die Ministerpräsidenten an Klarheit vermittelt wurde, ist, das Großveranstaltungen bis 31. August abgesagt sind. Was eine Großveranstaltung ist, müssen die Länder regeln. Insofern fehlt uns erst mal die rechtliche Seite und auch die Perspektive. Die brauchen wir aber auch in den Häusern. Wenn man das künstlerische Niveau halten will, müssen die Menschen wieder ins Proben kommen. Die Orchester müssen wieder anfangen, in Gemeinschaft zu musizieren. Die Tänzer brauchen die Räume, um fit zu bleiben. Die Schauspieler müssen auf der Bühne proben. Man kann nicht irgendwann sagen, jetzt geht es wieder los auf Knopfdruck.