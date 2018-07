Die Versteigerung der Statue "Dresdner Mars" ist in letzter Minute verhindert worden. Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD), Marion Ackermann, erklärte am Montag, sie sei glücklich, dass Giambolognas Bronze für Sachsen zurückgewonnen sei. Zu danken sei dies dem "schnellen Zusammenschluss vieler Unterstützer" sowie der Bayer AG, die das Werk aus einer bei Sotheby's geplanten Versteigerung zurückzog. Neben dem Freistaat steuerten der Bund, die Kulturstiftung der Länder sowie die Ernst von Siemens Kunststiftung die Mittel bei.

Bayer zieht Bronze aus Auktion zurück

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte zuvor am Montag in Berlin erklärt, sie stelle eine Million Euro aus ihrem Etat zur Verfügung. Scharf kritisierte sie zugleich die ursprünglichen Pläne der Bayer AG, Giambolognas Bronze als "national wichtiges Kunstwerk zum Höchstpreis" veräußern zu wollen, "statt es den Dresdnern zu überlassen - zumal sie es selbst einst geschenkt bekommen hat". Um die Versteigerung zu verhindern, würden die einzelnen Museen des SKD-Verbunds in den beiden kommenden Jahren völlig auf ihren Ankaufsetat verzichten.

Besser spät als nie

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Bayer die Bronzestatuette "The Dresden Mars" von Giambologna (1529-1608) am 4. Juli bei dem Londoner Auktionshaus versteigern lassen wollte. Das hatte für Proteste in der Kunstwelt gesorgt. Nach der Einigung erklärte Grütters, sie sei froh, dass sich der Konzern - wenn auch spät - seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bewusst geworden sei. Das kurzfristige finanzielle Engagement Vieler für einen solchen Erwerb sei ein klares Bekenntnis zur Kultur und auch Ausdruck eines schlagkräftigen "kooperativen Föderalismus" in Deutschland. Das neue Kulturgutschutzgesetz solle derart eklatante Fälle in Zukunft verhindern.

Die Wege des Mars aus Dresden zu Bayer und wieder zurück