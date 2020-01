Die Jugendbuch-Autorin Gudrun Pausewang ist tot. Wie ihr Sohn mitteilte, starb sie am Donnerstagabend im Alter von 91 Jahren in der Nähe von Bamberg. Pausewang ist unter anderem für ihren Roman "Die Wolke" aus dem Jahr 1987 berühmt, der von den Folgen eines möglichen Super-GAU handelt. Das Buch wurde 2006 verfilmt. Weitere bekannte Titel sind "Die Not der Familie Caldera" (1977), "Die letzten Kinder von Schewenborn" (1983) und "Ich habe Hunger – ich habe Durst" (1984). Insgesamt veröffentlichte Pausewang über 90 Bücher.