Am Dienstag wurden die besten Restaurants Deutschlands mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Auch Sachsen-Anhalt kann sich diesmal darüber freuen, das "Zeitwerk by Robin Pietsch" in Wernigerode erhält einen Stern. In den letzten Jahren war Sachsen-Anhalt neben Bremen das einzige Bundesland, das bei der Vergabe der begehrten Auszeichnungen leer ausgegangen ist.

Sachsen verliert Stern in Leipzig

Stephan Mießner, Inhaber und Koch des "Elements Deli & Restaurant" in Dresden Bildrechte: dpa Sachsen verliert im neuen "Guide Michelin" zwar einen Stern, die "Residenz im Herrenhaus" in Leipzig ist nicht mehr im Kreis der Auserwählten enthalten. Dennoch hält das Bundesland das höchste Niveau in Mitteldeutschland. Sechs Restaurants können sich über eine Sternebewertung freuen, das Falco sogar zum zehnten Mal in Folge über eine Zwei-Sterne-Auszeichnung. Mit einem Stern wurden in Sachsen gekürt: Das "bean&beluga", das "Caroussel" und das "Elements" in Dresden sowie das "Juwel" in Kirschau Landkreis Bautzen) sowie der "Stadtpfeiffer" in Leipzig. Alle Häuser hatten bereits im Vorjahr die selbe Bewertung vom "Guide Michelin" erhalten.

Thüringen hält Vorjahresniveau mit zwei Sternen

Herausragende kulinarische Genüsse gibt es im Erfurter "Clara" von Sternekoch Johannes Wallner Bildrechte: MDR/Daniela Schmidt In Thüringen haben die beiden Sterne-Restaurants des letzten Jahres erneut die Auszeichnung erhalten. Sowohl das "Clara-Restaurant im Kaisersaal" in Erfurt wie auch das "Anna Amalia" in Weimar können sich über einen Stern freuen.



Um die kulinarische Qualität scheint es in Deutschland generell besser bestellt. Erstmals zählt der Hotel- und Restaurantführer "Guide Michelin" in seiner aktuellen Deutschland-Ausgabe 300 Sterne-Restaurants. Elf davon sind Drei-Sterne-Häuser, 39 Zwei-Sterne-Häuser sowie 250 Restaurants mit einem Stern. Im letzten Jahr 2017 gab es für Deutschland noch 292 Restaurants mit Sterne-Auszeichnung.

Ursprünglich Hinweisbuch für Autofahrer

Seine Ursprünge hat der "Guide Michelin" in einem Hinweisführer für Werkstätten eines Reifenherstellers, der 1900 erstmals in Frankreich erschien. Schnell gab es auch internationale Ausgaben, so ab 1904 für Belgien und 1910 für Deutschland und die Schweiz.