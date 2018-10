Sensationsfund in Leipzig Verschollene Zeichnungen von Gustav Klimt entdeckt

In Leipzig sind vier verschollene Werke des Wiener Malers Gustav Klimt wiederentdeckt worden. Das teilte Alfred Weidinger, der Direktor des Museums für Bildende Künste in Leipzig, im Gespräch mit MDR KULTUR mit. Sie seien im Depot des Museums entdeckt worden. Laut Weidinger handelt es sich dabei um vier kolorierte Zeichnungen, die der Bildhauer Max Klinger einst persönlich ausgewählt und privat gekauft hat. "Das ist eine absolute Rarität, weil gerade kolorierte Zeichnungen von Klimt absolut selten sind", so der Museumsdirektor weiter.