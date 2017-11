Der Händelpreis der Stadt Halle 2018 geht an die US-amerikanische Mezzosopranistin Joyce DiDonato. Wie die Veranstalter der Händel-Festspiele am Mittwoch mitteilten, wird DiDonato ihren Preis persönlich in Halle entgegennehmen. Für den 26. Mai sei ein Festkonzert mit ihr geplant.